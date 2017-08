La desigualdad entre las CCAA es un 14% más que antes de la crisis

La desigualdad entre los niveles de PIB per cápita regional en España se redujo ligeramente en 2016, aunque prácticamente se mantuvo constante, en niveles que superan en aproximadamente un 14% los registros de 2007.

Así lo refleja la Memoria Socioeconómica y Laboral del Consejo Económico y Social (CES), que dedica una especial atención a la economía regional y su avance en la reducción de las diferencias.

A este respecto, explica que entre 2008 y 2014 aumentó la divergencia regional en renta per cápita, por un empeoramiento relativo de la mayor parte de los territorios con niveles más bajos de PIB per cápita respecto de la media, frente a cierta mejoría de los de mayor desarrollo económico, manteniéndose prácticamente constante a partir de 2015.

La Memoria del CES también destaca que el indicador de dispersión máxima (ratio entre los niveles máximo y mínimo del PIB per cápita de las diferentes comunidades autónomas) se mantuvo también en 2016 prácticamente en el mismo nivel que el año anterior, esto es, en torno a 2 puntos, lo que significa que el nivel más elevado de PIB per cápita, correspondiente a Madrid, continuó duplicando al de Extremadura, situada en el extremo opuesto de la clasificación.

Todas las comunidades autónomas vieron incrementado su nivel de PIB per cápita en 2016, debido a su mayor dinamismo económico, pero también al descenso de la población en buena parte de los territorios.

Madrid, la comunidad con más PIB per cápita

Cinco superaron el crecimiento medio del PIB per cápita de España del 3,4%: Galicia y Castilla y León, con avances superiores al 4%; Melilla, con el 3,7%, y Comunidad Valenciana y Cataluña, con el 3,6% en ambos casos.

Por su parte, Canarias y el País Vasco crecieron al mismo ritmo que la media española, mientras que las que menos crecen son La Rioja, Navarra, Asturias y Cantabria, con tasas inferiores al 3%.

En términos nominales, la posición que ocupan las regiones españolas respecto de la media continuó siendo la misma de los últimos años, al menos en lo que respecta a los rangos superior e inferior de la clasificación.

Así, Madrid volvió a ser la comunidad autónoma con un mayor nivel de PIB per cápita, con 32.723 euros, superando en un 36,5% la media española de 23.970 euros, seguida de País Vasco, con 31.805 euros; Navarra, con 29.807, y Cataluña con 28.590 euros.

En el otro extremo, entre las regiones con menores niveles de PIB per cápita se mantienen Extremadura y Andalucía, con cuantías que representan el 68,3% y el 73,6% del PIB per cápita medio, respectivamente.