UGT DESCONVOCA LA HUELGA EN LAS AUTOPISTAS DE ABERTIS TRAS LLEGAR A UN ACUERDO CON LA EMPRESA

Google Plus

UGT ha alcanzado un acuerdo con Abertis para continuar la negociación en las autopistas de España, por lo que desconvoca la huelga prevista para Semana Santa en las autopistas de la compañía.



Según informó la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, después de varias reuniones, tanto en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), como en la sede de Abertis, finalmente la empresa y el sindicato cerraron este viernes un acuerdo que permite la continuidad de la negociación mediante unos mínimos en garantía de empleo, salario, beneficios sociales y vigencia, además del compromiso de proseguir en la mesa de negociación.

UGT explicó que la dirección de las empresas de Abertis garantiza que la reorganización del trabajo por causas de innovaciones tecnológicas, económicas, técnicas, organizativas o de producción –ni ninguna otra de carácter similar– “no será motivo de baja en la empresa, individual o colectiva, con carácter forzoso”.

No obstante, en el supuesto de que las empresas se vieran en la necesidad de plantear extinciones colectivas o individuales de contratos de trabajo, se aplicará la indemnización legal máxima por despido improcedente establecida en la legislación vigente cuando se firme el convenio.

SALARIOS

En lo que respecta a los incrementos salariales, para el ejercicio 2018 y 2019 se producirá un aumento consolidable cada año del 55% del IPC tomado al cierre del ejercicio anterior y un incremento no consolidable del 10% del porcentaje de variación, en caso de ser positivo el beneficio bruto de explotación (ebitda) de la compañía.

Entre los beneficios sociales logrados destacan ayudas para estudios de 300.000 euros o la ayuda a personas con discapacidad de 35.000 euros por año, a partir de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019. En la negociación se abordará la posibilidad de incrementar el tope máximo por persona existente en el I Convenio Unidad de Negocio (CUN). Las jornadas consecutivas serán de un máximo de cinco días seguidos, excepto vialidad invernal y emergencias.

Respecto a las vacaciones de verano que comprenden el periodo entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, se propone simplificar los regímenes vacacionales existentes, unificando las regulaciones de los colectivos de peaje y mantenimiento con independencia de que exista vialidad invernal o no.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso