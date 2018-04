SEAT DESARROLLARÁ PARA EL GRUPO VOLKSWAGEN TECNOLOGÍA DE GAS NATURAL COMPRIMIDO

El Centro Técnico de Seat desarrollará la tecnología de Gas Natural Comprimido (GNC) para todo el Grupo Volkswagen, según anunció hoy el presidente de Seat, Luca de Meo, en la inauguración del VI Congreso de Gasnam (Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad).



“Queremos que ésta sea una tecnología 'made in Spain', queremos ser pioneros y creemos que lo vamos a conseguir”, afirmó De Meo.

El responsable de Seat definió el GNC como “una alternativa sostenible y rentable frente a los combustibles tradicionales y al vehículo eléctrico”.

“Lo bueno de la tecnología GNC es que ya existe”, por lo que “no son necesarias grandes inversiones y puede ofrecerse ampliamente a los clientes”, afirmó De Meo, que destacó entre sus grandes ventajas el tiempo de carga, que es rápido y limpio, y que tiene un precio similar a los coches diésel o gasolina. Por ello, “el GNC no es solo una tecnología puente, sino una alternativa real a largo plazo”.

Indicó que si el parque de vehículos de España contase con un millón de vehículos ligeros GNC, se dejarían de emitir a la atmósfera 1,2 millones toneladas de CO2/año, lo equivalente a cubrir Madrid de árboles.“Además, supondría un ahorro al conductor de entre 700 y 1.000 euros al año”, señaló.

“Estos coches, vehículos comerciales o camiones no requieren ningún desarrollo tecnológico, son fiables, seguros, extraordinariamente competitivos en costes, cómodos y muy prácticos. Tienen más autonomía que otras opciones y su uso se adapta al entorno mejor que otras tecnologías, ya sea para conducción urbana, interurbana o de larga distancia”, destacó.

En cuanto a la colaboración entre entidades para desarrollar esta tecnología, el presidente de Seat subrayó que el futuro del GNC pasa “por cooperar con competidores, instituciones y otras compañías para crear un ecosistema y lograr que el GNC sea una alternativa a la electrificación”.

“Es fundamental que se aumenten las inversiones en gasolineras, porque no sirve de nada tener la tecnología y el mercado sin una infraestructura capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos”, dijo De Meo, quien explicó que su empresa está trabajando con diversos ‘partners’ con el reto de que España disponga de 300 gasolineras en el año 2020.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso