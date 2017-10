CATALUÑA. CCOO Y UGT DENUNCIAN QUE “HOY NOS ENCONTRAMOS ANTE LA SITUACIÓN MÁS INDESEABLE Y TRAUMÁTICA”

Google Plus

- Aplauden la convocatoria de elecciones autonómicas el 21 de diciembre. CCOO y UGT lamentaron este viernes que sus requerimientos “han sido desoídos por unos y otros” y advirtieron de que “hoy nos encontramos ante la situación más indeseable y traumática y que más riesgos entraña para la convivencia presente y futura entre ciudadanos”.

Así se expresan ambos sindicatos en un comunicado conjunto en el que afirman que esta situación puede calificarse de “emergencia nacional” y recuerdan su apuesta porque el presidente de la Generalitat convocase elecciones anticipadas y porque el Gobierno del Estado suspendiese la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Además, rechazan la declaración unilateral de independencia porque “la decisión adoptada por poco más de la mitad del Parlament de declarar la independencia se coloca claramente fuera de la legalidad constitucional y de los parámetros por los que se rige la Unión Europea”.

“Esta es una estrategia de confrontación que puede tener funestas consecuencias en la convivencia y que UGT y CCOO no compartimos”, añaden. A este respecto, apuntan que “en la situación creada con las decisiones adoptadas en el día de hoy lo fundamental es preservar la convivencia y evitar la fractura social”.

Por ello, aseguran que “no nos vamos a prestar a ninguna estrategia, venga de donde venga, que de una u otra manera conduzca a la confrontación”.

Asimismo, piden al Gobierno “mesura y prudencia” a la hora de aplicar las medidas adoptadas en el Consejo de Ministros en el ámbito de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, “situación a la que no se debería haber llegado nunca”.

Por otro lado, aplauden la convocatoria de elecciones el próximo 21 de diciembre ya que consideran que “es un paso imprescindible para que los ciudadanos catalanes puedan expresarse democráticamente”.

Sin embargo, alertan de que “la convocatoria de elecciones y el período que se abre hasta las mismas no puede convertirse en un espacio de confrontación social”.

“Todas las fuerzas políticas y sociales estamos obligados a hacer todo lo posible para que se convierta en un periodo presidido por el diálogo que permita encauzar este conflicto hacia una solución verdadera Que ponga los intereses de los ciudadanos y ciudadanas como el principal foco en el que situar todas las iniciativas”, prosiguen.

Por último, defienden que en el medio plazo “las disfunciones que se han constatado en el actual Estado de las autonomías podrían superarse a través de una reforma constitucional que, entre otras medidas de carácter social y de profundización democrática, dé forma a un Estado federal”.

