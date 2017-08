FACUA DENUNCIA A VODAFONE POR ACTIVAR UN SERVICIO DE PAGO SIN EL CONSENTIMIENTO DE SUS CLIENTES

La Federación de Consumidores en Acción (Facua) ha denunciado a Vodafone ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid por activar por defecto a todos sus clientes, sin su consentimiento, un servicio de pago denominado ‘Dicta SMS’.

Según informó hoy Facua, este servicio tiene un coste para los usuarios, ya que cuando un cliente de Vodafone recibe una llamada en su teléfono y no la contesta, a la persona que llama le salta un contestador automático que le da la opción de grabar un mensaje que le será remitido de forma escrita, por SMS, al destinatario de la llamada.

El servicio, que solo funciona entre clientes de Vodafone, no tiene coste para quien recibe la llamada, pero sí para quien llama. Concretamente el coste es de 30,1 céntimos de euro, cantidad que hay que sumar al coste que tenga la llamada en función del plan contratado por el usuario.

La asociación de consumidores considera que lo correcto hubiera sido activar el servicio a los usuarios que de forma expresa lo hubieran solicitado.

En su denuncia, Facua hace referencia al artículo 66 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que establece que "queda prohibido el envío y el suministro al consumidor y usuario de bienes de contenido digital o de prestación de servicios no solicitados por él, cuando dichos envíos y suministros incluyan una pretensión de pago de cualquier naturaleza".

En la misma línea, la asociación también basa su reclamación en que el artículo 89 de la misma norma considera una cláusula abusiva "la imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados".

Debido a ello, Facua entiende que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de una infracción y ha solicitado a la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid que abra un expediente sancionador contra Vodafone España.

