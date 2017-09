FACUA DENUNCIA QUE EL BONO SOCIAL ESTÁ VETADO PARA FAMILIAS CON INGRESOS REDUCIDOS

Facua denuncia que el “insolidario” modelo de bono social diseñado por el Gobierno “llega al extremo de que familias adineradas podrán acceder a él por el único hecho de ser numerosas, pero estará vetado para familias con muy reducidos ingresos y cuya renta disponible les provoque una situación de asfixia económica”.

La asociación mostró este jueves su “absoluto rechazo” a los proyectos de real decreto y su orden de desarrollo presentados por el Gobierno, por los que se regularán la figura del consumidor vulnerable y el bono social.

El ministerio cumplió el 2 de agosto con el trámite obligatorio de exposición pública del proyecto de orden en pleno mes de agosto y dio de plazo hasta el 18 para presentar alegaciones, lo que para Facua pone de manifiesto cómo la regulación llega a ser una “disparatada pantomima”.

QUIÉNES PODRÁN ACCEDER

Con carácter general, para tener derecho al bono social, el Gobierno plantea que las familias sin hijos menores deben ingresar una renta no superior a 1,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que está actualmente en 537,84 mensuales.

Es decir, si en un hogar entran más de 807 euros al mes no podrá accederse al bono si en él vive una persona, una pareja sin niños menores o una con hijos de más de 18 años.

Si en la unidad familiar hay un menor de edad, sólo se podrá acceder al bono social si los ingresos no superan el doble del Iprem (1.076 euros mensuales). Si hay dos o más menores, el bono estará restringido para las familias que ingresen no más de 2,5 veces el Iprem (1.345 euros).

En cuanto a los pensionistas, el bono sólo podrá solicitarse si todos los miembros de la unidad familiar perciben la cuantía mínima vigente por jubilación o incapacidad permanente.

Por ello, la asociación critica que únicamente se tengan en consideración los ingresos brutos y no la renta disponible tras hacer frente a otros pagos esenciales como los propios de la vivienda o el suministro de agua.

También se muestra contraria a que se tome como referencia el Iprem, que sustituyó al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como índice de referencia, y que hace años que no se actualiza. De hecho, en la actualidad el Iprem es de 532,51 euros, mientras que el SMI es de 707,70 euros.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso