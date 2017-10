CCOO DENUNCIA QUE EL 26% DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS CARECEN DE FORMACIÓN PARA LOS TRABAJADORES

CCOO denunció este miércoles que el 26% de los sectores productivos de la economía española carecen de formación para los trabajadores.

En un comunicado, el sindicato señaló que la convocatoria de planes de formación 2016 del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha tenido unos “pésimos resultados” y que el propio SEPE y la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) han ocultado a comunidades autónomas y agentes sociales datos básicos de la valoración técnica y resultados de esta convocatoria.

No obstante, CCOO indicó que con la información disponible se observa que un 26% de los sectores, que contaban con 6 millones de euros asignados, se han quedado sin formación al no haber concurrido entidades a la subvención. En este sentido, la central también denunció que el 48% de los sectores perdieron casi 50 millones que no se han podido adjudicar por falta de solicitudes o por la baja calidad de las mismas.

Según el sindicato esto es debido a que “las consultoras que concurren a la convocatoria eligen los cursos más baratos y menos especializados para obtener mayor rentabilidad y no concurren en los sectores que requieren formación especializada”.

Por otra parte, el sindicato también denunció la reducción de la formación presencial, la mejor valorada por los trabajadores. En esta línea señaló que el 83% del alumnado tendrá que seguir cursos online, frente al 46% que lo hizo en la convocatoria anterior, en 2014.

“Esta modalidad requiere unos conocimientos digitales de los no disponen los colectivos de mayor edad y menor nivel de cualificación, lo que acentúa aún más la desigualdad en el acceso a los recursos formativos. Su predominio en la convocatoria no se debe a razones pedagógicas, sino a que resulta más rentable y fácil de gestionar por las entidades privadas” criticaron desde CCOO en este sentido.

Respecto a las entidades beneficiarias, CCOO destacó el elevado grado de concentración de la financiación en muy pocas de ellas. A este respecto, el adjunto a la Secretaría Confederal de Empleo y Cualificación Profesional de CCOO, Francisco Moreno, afirmó que “se ha producido una muy desigual y polarizada distribución de las ayudas, que conlleva un riesgo importante para las arcas públicas, pues son siete u ocho grupos de empresas de formación los que reciben y gestionan gran parte de los fondos”.

Concretamente, 54 entidades habrían obtenido más de 100 millones, lo que, según CCOO supone que cada una de ellas gestiona una media de casi dos millones de euros. Hay 15 que participan en más de 20 planes de formación cada una, llegando al extremo de que dos entidades van a impartir formación en más de 50 planes cada una de ellas.

Así, CCOO reclama transparencia en la gestión de las ayudas, la participación real de empresarios y sindicatos en el gobierno de la formación para el empleo y la modificación del actual marco normativo “mercantilista” de asignación de fondos.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso