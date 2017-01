ÁLVAREZ (UGT) DENUNCIA QUE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA ES "PRECARIA, MACHISTA Y PASA DE LOS JÓVENES"

Google Plus

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, denunció hoy que la recuperación económica de la que alardea el Gobierno de Mariano Rajoy está siendo "precaria, machista y está pasando de los jóvenes".

En una nueva entrada en el blog del líder sindical, Álvarez explica que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2016 permiten hablar de recuperación, "pero también revelan que es precaria porque se asienta precisamente en la precariedad laboral y porque provoca precariedad".

"Pero encima, es desigual y provoca desigualdad y acrecienta las brechas (salariales, de género, de contratación, por edad…). Deja de lado a los jóvenes y es machista porque acrecienta las diferencias laborales y sociales entre hombres y mujeres, entre jóvenes y mayores, entre ricos y pobres", advirtió Álvarez.

Por ello, el líder de UGT lamenta que la recuperación está "asentada sobre pies de barro, apoyada en los vientos de cola de factores exógenos, como los conflictos que favorecen a nuestra industria de turismo, el coste de la energía o los bajos tipos de interés".

Álvarez se queja de que en España sigue habiendo 4,2 millones de personas en paro (18,6% de tasa de paro), que el 45% de los desempleados no tiene ningún tipo prestación o que la tasa de temporalidad ha subido hasta el 26,5%.

"Nosotros no aceptamos que estos datos sean menores, o secundarios al hecho de que se crea empleo. Al contrario, son muy importantes porque muestran una creación masiva de malos empleos, trabajos para malvivir o mal sobrevivir", añadió.

El líder sindical entiende que estos datos son el "rastro de precariedad, desigualdad e injusticia que va dejando la crisis y la reforma laboral, y sobre los que deberíamos estar actuando ya para evitar que se enquisten en nuestro mercado laboral".

Para finalizar, Álvarez concluyó que sería un "grave error" no aprovechar el tiempo, y la coyuntura política, para empezar a tomar medidas de cara a asentar la economía sobre bases "más sólidas, sobre empleo más digno y de mayor calidad".

