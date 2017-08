UPA DENUNCIA QUE LA SUBIDA DEL PRECIO DE LA LECHE NO SE TRASLADA A LOS GANADEROS ESPAÑOLES

Google Plus

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) denunció hoy que los productores de leche españoles no se están beneficiando de la subida del precio de la leche, motivada por la recuperación internacional del mercado lácteo.

En el último año, según UPA, el precio de la leche en Europa ha subido un 25%, arrastrado por la evolución del precio de la mantequilla. El problema, según el sindicato, es que “a pesar de la firma de contratos entre ganaderos e industrias, éstas han impuesto sus condiciones y los contratos no están referenciados ni indexados, sino que son a precio fijo y no se actualizan con la evolución del mercado”.

La Interprofesional Láctea (Inlac) publica índices de referenciación de precios a disposición de los operadores, pero UPA denuncia que “lo cierto es que pocas industrias lácteas los utilizan para hacer contratos a largo plazo con los ganaderos”. Como resultado, cuando se produce una variación significativa de los precios de mercado, los operadores “se quedan fuera”.

En este caso, afirma UPA, “vuelven a ser los ganaderos los perjudicados y se demuestra una vez más el desequilibrio en la cadena láctea”. El sindicato recuerda que la normativa láctea permite a las partes modificar el contrato por mutuo acuerdo, y “eso es lo que necesitamos en este momento”, asevera.

Por ello, desde UPA instan a industria y distribución a que “permitan la reformulación de los contratos adaptando la cadena láctea a la nueva realidad del mercado”

Asimismo, la organización puso de manifiesto que la producción de leche en junio cayó “de forma notable”, un 4% en comparación con el mes anterior, motivada por las altas temperaturas. En concreto, España produjo 24.874 toneladas menos de leche que en el mes de mayo de este año, lo que para UPA “debería animar aún más los precios que perciben los ganaderos, al reducirse la oferta”.

