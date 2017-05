GESTHA APOYA LA DENUNCIA DE HACIENDA A RONALDO POR DELITO FISCAL AUNQUE LLEGUE CON EL PLAZO CASI AGOTADO

Google Plus

El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideró hoy “acertada” la denuncia de la Agencia Tributaria a la Fiscalía de los indicios de delito fiscal del futbolista Cristiano Ronaldo.

En todo caso, a través de un comunicado, el colectivo lamentó la “demora” de la Agencia Tributaria en remitir esta denuncia sobre un asunto “tan complejo” a la Fiscalía, que deberá formular su querella antes del 30 de junio para evitar que prescriba penalmente el presunto delito cometido en el Impuesto sobre la renta de no residentes de 2011.

Según Gestha, el jugador portugués podría haber incurrido en un delito fiscal en 2011, que conlleva penas de prisión de un año, y en otros dos delitos fiscales agravados en 2012 y 2013, al superar las cuotas presuntamente defraudadas los 600.000 euros.

Estos dos delitos conlleva penas de prisión de dos a seis años por cada uno de ellos, lo que implicaría la petición de la Abogacía del Estado de una pena mínima total de cinco años.

Los Técnicos de Hacienda apuntaron que el juez podría aplicar la atenuante muy cualificada de regularización extemporánea introducida en el Código Penal en 2013 y reducir la pena a la mitad o a la cuarta parte de cada delito fiscal si el jugador reconoce los hechos y paga las cuotas defraudadas, los intereses y las multas en el plazo máximo de dos meses desde la citación judicial como investigado.

Si el juez redujera las penas a la cuarta parte, la pena de prisión total quedaría en 15 meses, por lo que al carecer de antecedentes podría acordar que no entre en prisión, mientras no sea condenado en el tiempo de la pena suspendida.

Por otra parte, Gestha considera que los asesores fiscales de Ronaldo deberían ser investigados por cooperadores necesarios en los presuntos delitos fiscales.

