FACUA DENUNCIA A 11 BANCOS POR GESTIONAR SU ATENCIÓN AL CLIENTE CON TELÉFONOS 901 Y 902

La Federación de Consumidores en Acción (Facua) ha denunciado a 11 bancos por remitir a los usuarios a teléfonos 901 y 902 de alto coste para tramitar o gestionar determinadas incidencias.

En un comunicado, la organizaciones de consumidores indicó que las entidades financieras denunciadas por utilizar este tipo de numeraciones son CaixaBank, Bankia, Banco Popular, Banco Sabadell, Unicaja, Abanca, Bankinter, Deutsche Bank, Liberbank, BBVA e Ibercaja.

Según Facua, ocho de los bancos operan sus servicios de atención al usuario ofreciendo numeraciones fijas con prefijos geográficos (CaixaBank, Bankia, Unicaja, Ibercaja, Abanca, Bankinter, Deutsche Bank y BBVA), pero no puede recurrirse a ellos para la totalidad de las gestiones, o presentan como alternativa los 901 y 902 sin aclarar que estas líneas son mucho más caras.

En este sentido, la organización advierte de que las líneas de alto coste deben ser eliminadas y no pueden convivir con otras numeraciones convencionales.

Del mismo modo, ha remitido ya sus denuncias a las autoridades de consumo de las comunidades donde los bancos tienen sus respectivos domicilios sociales.

Facua ha denunciado ya a 89 empresas por la vulneración de la legislación de defensa de los consumidores en las numeraciones de sus teléfonos de atención al cliente e información comercial.

La organización recordó que el pasado 3 de marzo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia en la que establece que el número telefónico de los servicios postventa no debe exceder el precio de una llamada telefónica estándar.

