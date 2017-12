UGT DENUNCIA ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO LA SITUACIÓN DE FRAUDE EN DELIVEROO, GLOVO, UBEREATS Y STUART

El sindicato UGT ha registrado en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social una denuncia tras tener conocimiento de “determinadas prácticas” que considera fraude en las plataformas digitales Deliveroo, Glovo, Ubereats y Stuart.



El sindicato indicó en un comunicado que estas empresas “trabajan con un mismo modelo económico basado en una aplicación informática con la que pueden saber en todo momento la geolocalización del trabajador e impartir órdenes, ofertas y sanciones”. En base a una evaluación personal, con la aplicación se organizan horarios para el reparto de pedidos.

También aplican una nueva modalidad en la que dejan a 0 horas en la siguiente semana de trabajo a aquellos que no acatan sus órdenes, agrega UGT. Si los trabajadores no realizan pedidos no ganarán dinero aunque estén en la calle, por lo que el sindicato alerta de que estos empleados “están atrapados en un sistema impuesto en el que las condiciones vienen dadas”.

Además, la empresa hace recaer sobre los trabajadores la responsabilidad de la relación laboral, ya que tienen que cargar con el IVA, IRPF, Seguridad Social de autónomos o el mantenimiento del vehículo, seguros, etc.

El sindicato ha tenido conocimiento de determinados casos a través del portal 'www.turespuestasindical.es', que puso en marcha hace unos meses para atender denuncias sobre las condiciones laborales de los trabajadores.

El secretario de Política Sindical, Gonzalo Pino, ha remitido una carta al director general denunciando la “entidad y gravedad” de estos casos para que se resuelva esta situación con urgencia.



