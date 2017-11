UGT DENUNCIA QUE "EL ALCANCE DE LA BRECHA DIGITAL EN ESPAÑA ES DESOLADOR"

UGT denunció este domingo que “el tamaño y el alcance de la brecha digital en España es francamente desolador”, por lo que considera que “debería ser prioridad política y gubernamental la articulación de un plan integral contra la brecha digital”.

Así lo indica el sindicato en un comunicado, en el que recuerda que el acceso a Internet es un derecho universal, declarado por la ONU, y que España y Europa consideran el acceso a Internet como un servicio universal extensible a todos sus habitantes.

“Si no se articulan mecanismos de protección y cohesión social que palien estas carencias, España se estancará en un retraso digital muy perjudicial para nuestra economía”, añade UGT.

A este respecto, señala que en pleno 2017, aún hay millones de españoles y miles de poblaciones que no pueden conectarse a Internet a alta velocidad o incluso no pueden disponer de una conexión básica, por la ausencia de infraestructuras adecuadas.

En concreto, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital confirma que existen casi 5.000 núcleos de población situados en zonas con una velocidad de conexión a Internet inferior a 30 megas.

En estas poblaciones residen casi cinco millones de españoles, que, por ejemplo, no pueden acceder a servicios como la e-salud, que se ven privados de interacción con las administraciones públicas para hacer trámites básicos y que no pueden ni visualizar ni descargar contenidos digitales o contratar sistemas de videovigilancia.

Para empeorar la situación, según UGT, no existen planes para dotar a estas zonas de infraestructuras que proporcionen estos servicios en, al menos, un periodo de tres años.

Además, advierte de que “la situación aún es peor para muchos otros conciudadanos”. Así, y según los datos que aporta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aún existen líneas telefónicas que no pueden soportar una conexión a Internet básica (1 Mbps, el mínimo requerido).

El regulador revela que un 2,5% de las actuales líneas telefónicas no pueden proporcionar una conexión básica a Internet. Si se extrapola esta cifra a una línea por hogar (y a un hogar de tamaño medio), 1,12 millones de españoles nunca podrán conectarse a Internet mediante una conexión de banda ancha, lo que les condena a ser excluidos digitales para siempre.

