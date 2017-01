FACUA DENUNCIA A 20 AEROLÍNEAS POR USAR LÍNEAS CON COSTE ADICIONAL PARA ATENCIÓN AL CLIENTE

Google Plus

- Entre ellas, Iberia, Vueling, Ryanair, Easyjet y Norwegian. La Federación de Consumidores en Acción (Facua) ha denunciado a 20 compañías aéreas por utilizar 902 y otras líneas de alto coste para gestionar su servicio de atención al cliente, lo que, indica, vulnera la legislación.

Según informó Facua en una nota, se trata de Iberia, British Airways, American Airlines, Alitalia, Lufthansa, SAS (Scandinavian Airlines), Norwegian Air, Easyjet, Vueling, Transavia, Ryanair, Air Berlin, Volotea, Thomson, Monarch Airlines, BMI Regional, Meridiana Fly, Aer Lingus, Condor y Wizzair.

Esta organización de consumidores recuerda que la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores establece en su artículo 21 que los teléfonos de atención al cliente en los sectores donde no sea obligatoria su gratuidad (telecos, electricidad y gas) no pueden suponer "un coste superior al de la tarifa básica", por lo que si son de pago, sólo resultan admisibles líneas móviles o fijos con prefijo geográfico.

Facua recalca que las 20 aerolíneas denunciadas incumplen la ley al obligar a los usuarios a llamar a teléfonos de tarificación especial, adicional o a números con prefijo extranjero en determinados supuestos.

En total, indica Facua, 15 de las aerolíneas denunciadas utilizan números de tarificación especial (901 y 902) para la información, atención o reservas de los usuarios.

La asociación señala que 12 de estas compañías (Iberia, Vueling, Aer Lingus, Air Berlin, Ryanair, Alitalia, Condor, Easyjet, Lufthansa, SAS, Transavia, American Airlines y Norwegian) ofrecen exclusivamente este tipo de numeraciones para las llamadas de los consumidores, sin poner a su disposición otro tipo de teléfono.

Transavia además incluye un teléfono móvil (654 48 12 53) al que los usuarios pueden enviar mensajes vía WhatsApp, pero no realizar llamadas para la atención al cliente.

Facua ha detectado además que dos empresas, Wizzair y Volotea, ofrecen como contacto un número de tarificación adicional (807). A pesar de que Wizzair pone a disposición de los usuarios un número geográfico (93 737 00 69) para la "atención telefónica", éste sólo da la información en catalán, y es el número 807 el que sí atiende en castellano.

Por otro lado, Facua refleja que cinco de las compañías prestan sus servicios de atención al cliente a través de teléfonos con numeraciones internacionales, con destino en Reino Unido (BMI Regional, Monarch y Thomson), Alemania (British Airways) e Italia (Meridiana).

