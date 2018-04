LA DEMANDA DE CEMENTO SUBIÓ UN 11,7% EN FEBRERO

Google Plus

El Índice de Demanda de Cemento (IDC) registró un incremento interanual del 11,7% en el mes de febrero en España, con lo que acelera su ritmo de crecimiento en medio punto con respecto al mes anterior.



Además, la demanda de cemento en el país encadena ya 12 meses de crecimiento positivo, según los datos que recoge el último Barómetro del Cemento, indicador adelantado del consumo de cemento elaborado por el Departamento de Estudios de la patronal Oficemen.

En términos absolutos, en los últimos 12 meses analizados (de marzo de 2017 a febrero de 2018) el Barómetro estima que se han consumido en España 12,6 millones de toneladas de cemento, 1,3 millones más que en el mismo periodo del año anterior.

Estos datos sitúan los valores absolutos del consumo acumulado anual en términos similares a los que se registraban a principios del año 2013, expuso la patronal.

Por lo que respecta al consumo de cemento por destinos finales, según la última actualización del estudio Construdatos correspondiente al cuarto trimestre de 2017, el consumo de cemento en obra civil creció un 11% respecto a 2016, pasando de 5 a 5,6 millones de toneladas.

En cuanto a la edificación residencial, el consumo de cemento subió un 24%, mientras que la edificación no residencial se mantuvo en consumos similares a los de 2016.

Como consecuencia de estas cifras, el consumo en vivienda ha aumentado su peso, pasando del 25% en 2016 al 28% en el último año. El consumo en obra civil se mantiene en un 53%, mientras que la edificación no residencial, al ser la única que no ha crecido en volumen, cae hasta un 19%.



