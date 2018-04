GARCÍA-LEGAZ DEFIENDE QUE LA MAYORÍA DE CAPITAL PÚBLICO EN AENA “NO ES NINGÚN IMPEDIMENTO”

Google Plus

El presidente de Aena, Jaime García-Legaz, defendió este martes que “el hecho de que el Gobierno sea propietario del 51% del gestor no es ningún impedimento para que siga creciendo y mejorando en sus cifras de tráfico y resultados económicos”.



“Estos retos y desafíos constituyen intereses comunes, más allá del carácter público o privado de nuestra sociedad”, añadió Gracia-Legaz en su discurso en la Junta General de accionistas celebrada en el aeropuerto de Barajas.

En la misma línea, destacó que “todos los objetivos que se ha fijado la sociedad se pueden conseguir, como se ha hecho hasta el momento, tanto de la mano del Estado como de los accionistas privados”.

De esta manera, García-Legaz, en su primera junta como presidente, marcó posición con la posibilidad de que la mayoría de capital del Estado pueda suponer una limitación a su expansión internacional.

De hecho, en unas declaraciones a la prensa tras la junta, dijo que “de forma muy clara y rotunda no hay ninguna intención de privatizar un porcentaje adicional del capital que está en manos del Estado”. “La privatización no es ninguna iniciativa que se esté planteando”, sentenció.

En cuanto a 2017, afirmó que ha sido un año excelente para Aena con resultados operativos y económicos muy positivos” y agradeció la labor tanto de sus trabajadores como de las aerolíneas, así como la de su predecesor, José Manuel Vargas.

Sobre los resultados operativos, valoró que Aena mantiene su “posición de liderazgo mundial en gestión de aeropuertos”, con casi 250 millones de pasajeros en España, un 8,2% más, y 315 millones sumando sus aeropuertos internacionales.

Además de la “excelente marcha del sector turístico”, García-Legaz señaló que otros factores que han contribuido a este buen resultado son el contexto económico en España, la actividad de las multinacionales españolas y el crecimiento de las exportaciones.

Por otro lado, en relación con los resultados económicos de 2017, año en que Aena ganó 1.232 millones de euros, apuntó que se basó en tres pilares, el incremento de la cifra de negocios, el mantenimiento de los niveles de eficiencia en la gestión y la contención de los costes, además del cumplimiento de los compromisos de inversión en mantenimiento y seguridad.

Por último, recordó que la compañía trabaja en un nuevo plan estratégico para el periodo 2018-2021, que según anunció será presentado próximamente. Asimismo, Aena ultima una nueva política de dividendos. A este respecto, aclaró que la decisión de elevar el ‘pay out’ hasta el 80% “se aplica exclusivamente” para este ejercicio ya que, según recordó, la política actual contempla un ‘hay out’ del 50%.



