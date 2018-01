CAMPA DEFIENDE EL USO DE DINERO PÚBLICO PARA ‘RESCATAR’ A LA BANCA Y CREE QUE “HA COMPENSADO”

Google Plus

José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía entre 2009 y 2011, defendió este martes la utilización de dinero público en el proceso de reestructuración del sector financiero español. “El dinero empleado ha compensado”, aseguró.



En la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera, Campa, que en la actualidad trabaja en Banco Santander, señaló que “el uso de recursos públicos debe ser analizado con parámetros claros, con carácter excepcional y si no existen alternativas privadas factibles”, además de si se determina que es “adecuado” para el interés general.

En este sentido, consideró que estos aspectos se han aplicado con “rigurosidad” en las ayudas públicas en España, aunque reconoció que “ha costado una importante cantidad de recursos” y que hay que intentar que “no vuelva a ocurrir”.

En todo caso, consideró que el uso de ayudas públicas “tuvo beneficios macroeconómicos”, en lo que se refiere, por ejemplo, al endeudamiento, el coste en financiación que hubiera supuesto la pérdida de confianza y un “impacto indirecto en crecimiento, empleo y bienestar”. Por todo ello, el ex secretario de Estado aseguró que “el dinero empleado ha compensado”.

De esta manera, subrayó que el sector financiero español es ahora “más robusto”, que la “digestión” de los excesos en su “gran mayoría” se ha completado y que el riesgo de tener que volver a recibir ayudas públicas es “menor”, aunque eso no quiere decir que la banca sea “inmune”.

Campa expuso que el entorno actual “es favorable para la actividad bancaria”, por los bajos tipos de interés o la presión regulatorio y de la competencia. Así, destacó la necesidad de “mantener la atención y que la reforma del sector continúe”. Por ejemplo, abogó por culminar la unión bancaria europea.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso