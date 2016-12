EL DÉFICIT DE LA SEGURIDAD SOCIAL SUBIÓ UN 67,2% HASTA NOVIEMBRE

Google Plus

El déficit de la Seguridad Social finalizó los once primeros meses del ejercicio en 9.708,43 millones de euros, lo que equivale al 0,87% del PIB.

Según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el déficit ha crecido un 67,2% en comparación con los 5.807,06 millones al cierre de noviembre de 2015.

Este saldo negativo es la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 114.065,14 millones y unas obligaciones reconocidas de 123.773,57 millones en las que está incluida la contabilización anticipada de obligaciones en prestaciones por

un importe de 2.376,55 millones de euros.

No obstante, Empleo subrayó que dicho importe se aminorará en la ejecución presupuestaria a 31 de diciembre por lo que, sin considerar esta contabilización anticipada, el saldo negativo sería de 7.331,88 millones.

Por su parte, la recaudación efectiva o en términos de caja del sistema por cotizaciones sociales ha superado hasta noviembre los 93.844,08 millones de euros, un 3,15% más.

El sistema destina a prestaciones económicas de familias e instituciones 115.773,33 millones de euros, cifra que representa un 93,54% del gasto total realizado.

MÁS COTIZACIONES SOCIALES

Del volumen total de derechos reconocidos, el 91,38% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 8,62% restante a las mutuas colaboradoras.

En cuanto a las obligaciones, el 92,66% ha sido reconocido por las entidades gestoras y el 7,34% por las mutuas.

Mientras, las cotizaciones sociales han ascendido a 94.833,91 millones de euros, lo que representa un aumento de 2,94 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, debido al aumento de la cotización de ocupados en un 3,67%, mientras que la cotización de desempleados registra un descenso del 7,22%.

Por su parte, las transferencias corrientes totalizaron 15.689,33 millones de euros, un 0,93%más que las acumuladas a la misma fecha de 2015.

