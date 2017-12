EL DÉFICIT DEL ESTADO SE REDUJO UN 35,1% HASTA NOVIEMBRE, AUNQUE SE SITÚA POR ENCIMA DEL OBJETIVO

El Estado registró a cierre de noviembre un déficit de 18.217 millones de euros, lo que supone un 35,1% menos que en el mismo periodo de 2016 (28.085 millones).



Según la información publicada este jueves por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, esta cuantía equivale al 1,56% del PIB, frente al 2,51% de hace un año.

De esta manera, pese al descenso, el déficit se sitúa por encima del objetivo para este ejercicio de la Administración Central, que es del 1,1% del PIB.

Los 18.217 millones son resultado de unos recursos no financieros del Estado de 165.156 millones (+3,7%) y de unos empleos no financieros de 183.373 millones (-2,1%).

Hacienda señala que si se excluyen los intereses devengados, que en los once meses transcurridos de 2017 se situaron en 24.100 millones (-5,9%), el Estado obtiene un superávit primario de 5.883 millones frente a un saldo primario negativo de 2.462 millones en igual periodo de 2016.

La evolución de los recursos no financieros se debe al incremento de los ingresos por impuestos en un 4,7%, con un total de 144.521 millones. Este aumento se debe, entre otros, al crecimiento del IVA en un 5,7% y de los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio en un 4,7%.

De la evolución de los empleos no financieros, Hacienda destaca que se registran descensos en casi todas las rúbricas, si bien las caídas “más significativas” en términos cuantitativos se registran en los intereses devengados (el citado 5,9%).



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso