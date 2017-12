RAJOY DICE QUE NO HAY DECISIÓN SOBRE LA VICEPRESIDENCIA DE BCE Y NO PREVÉ REMODELAR EL GOBIERNO

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo este viernes que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre la candidatura de España a la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), al que se apunta podría optar el ministro de Economía, Luis de Guindos, para señalar que no tiene previsto remodelar el Ejecutivo.



Así lo explicó Rajoy en la tradicional comparecencia ante los medios de comunicación de balance político y económico, tras el último Consejo de Ministros del año.

El responsable del Ejecutivo señaló que “no hemos tomado ninguna decisión” sobre quién será el candidato que proponga España para la vicepresidencia del BCE, para dejar claro, además, que “aún no hay vacante”.

En este sentido y ante la posibilidad de que fuera De Guindos quien optase al cargo, para lo que tendría que dejar el Ejecutivo español, Rajoy comentó que “no va a haber ninguna remodelación en el Gobierno”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso