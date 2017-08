GAROÑA. UGT FICA TILDA LA DECISIÓN DE CIERRE DE “DESAGRADABLE, ERRÓNEA Y COBARDE”

- Culpa no sólo al Gobierno de Rajoy, también al de Zapatero y especialmente a Iberdrola. El secretario general de UGT FICA, Pedro Hojas, tildó este martes de “desagradable, errónea y cobarde” la decisión anunciada por el ministro de Industria de no autorizar la reapertura de Garoña.

A su juicio, se trata de una decisión en la que queda la duda de que “el cierre haya sido un pacto político en base al apoyo que hayan podido prestar otros grupos políticos” y en la que espera se tenga en cuenta el futuro de la comarca burgalesa y de los 499 trabajadores afectados de forma directa e indirecta.

Acompañado de los responsables del comité de empresa de Garoña, Hojas criticó la decisión del Ejecutivo central al entender que los gobiernos “han de pensar en el bien global y no en posiciones populistas”.

En este sentido, reconoció que la decisión anunciada hoy “no es culpa solo de este gobierno”, sino de anteriores responsables ministeriales, así como del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

“Garoña podría continuar y es un activo industrial del país y con la decisión tomada se pierde un activo industrial muy importante”, aseveró el responsable de UGT, quien afirmó no entender cómo se toma la decisión antes de que se reúna el comité de expertos que ha de decidir el futuro energético del país.

”Hoy Nadal ha dicho que el cierre no afecta al sistema energético nacional y hace tiempo decía que sí que afectaba al recibo de la luz, que ya lleva incremento de 60 a 90 euros por persona”, argumentó.

En este sentido, aseveró que el cierre no será bueno para la economía ni para la competitividad de las empresas, al tiempo que reprochó a Iberdrola que “sea desleal” con una región “que tanto le ha dado” a la empresa energética.

