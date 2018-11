CyL no descarta revisar los beneficios fiscales por las hipotecas porque no es igual un banco que un joven

Dicho esto, Del Olmo ha apelado a la prudencia a la espera de ver "cómo sale todo" en todo lo relacionado con el impuesto a las hipotecas al que se ha referido como "un vestigio del pasado" y como un gravamen "raro" que, según ha rememorado, data de "épocas preconstitucionales".

"No nos gusta ni más ni menos que otros impuestos", ha explicado la consejera que ha aclarado que la Junta de Castilla y León no defiende este "vestigio histórico" pero sí que no se rebajen los ingresos que recibe la Comunidad para prestar los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

"Si nos tienen que dar más IVA, que nos cedan más IVA", ha reivindicado a modo de ejemplo para reiterar el llamamiento de la Junta de Castilla y León al Gobierno socialista de Pedro Sánchez para que aproveche la ración para reformar de una vez el modelo de financiación autonómica.

Del Olmo ha recordado a este respecto que el Comité de Expertos impulsado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para analizar la citada reforma del modelo de financiación ya planteó dar una vuelta a todos los tributos cedidos, como es el caso del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, y se ha reafirmado a este respecto en que a la Junta de Castilla y León le "da igual" recaudar por AJD, que grava más aspectos que las hipotecas, que por otros impuestos.

Del mismo modo se ha pronunciado la portavoz, Milagros Marcos, en su comparecencia conjunta tras el Consejo de Gobierno en la que ha abogado por un "debate sereno" sobre este asunto que de garantías y seguridad a las personas que quieran adquirir una vivienda con dos premisas, que "en ningún caso" los compradores tengan que pagar más y que las comunidades puedan seguir contando con "recursos suficientes" para prestar los servicios.

"Lo que nos interesan no son los impuestos, son los ingresos y, sobre todo, que los compradores no tengan que pagar más", ha sentenciado Marcos que ha reivindicado además la necesidad de contar con un Estado de Derecho "sólido" que no se ponga en duda por 'populismos' en un concurso para ver "quién gana la carrera".

Así, ha recordado que Podemos ha planteado donde ha podido una subida de este impuestos, con el ejemplo de Aragón.

Por otro lado, Del Olmo ha apuntado a la posibilidad de que haya "hilo directo" entre el Tribunal Supremo y el Gobierno de Pedro Sánchez ya que ve "enormemente extraño" que se pueda aprobar este jueves un decreto ley para obligar a los bancos a pagar el impuesto hipotecario cuando el alto tribunal se pronunció el martes.

En este sentido, ha afeado también que las comunidades autónomas no saben nada de este asunto cuando, según ha recordado, son las que aplican y recaudan directamente la normativa. "Es una vergüenza", ha sentenciado Del Olmo que no ve "sospechosa" una posible "información privilegiada".