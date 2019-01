Cs pide recuperar las competencias en VTC porque "hay espacio" para repartir la "tarta" con el taxi

De esta forma, la formación naranja se suma al PP, que este lunes ya había anunciado que presentaría una proposición de ley en el Congreso para revertir el decreto ley que aprobó el Gobierno el pasado mes de septiembre --"el fracasado decreto Ábalos-Mayoral", ha dicho, en referencia al ministro de Fomento, pero también al diputado de Podemos--. En este caso, Cs ha presentado una proposición no de ley para debatir en la Cámara Baja, que se limitaría a emitir un mandato al Gobierno en caso de salir adelante.

"No es problema de repartirse la tarta, hay una tarta gigantesca. Lo que pasa es que hay unos que se la quieren queda toda, aunque sea mucho más grande", ha manifestado en rueda de prensa su portavoz económico en el Congreso, Toni Roldán, quien ha destacado que, pese al crecimiento de las ciudades y de sectores como el turismo, las licencias de taxi son hoy "iguales o menores" en número.

"Hay mucha demanda y poca oferta. Si no, no pagaría la gente esos precios. No podemos seguir con el mismo número de taxis", ha señalado, descartando el ratio 1 a 30 (1 VTC por 30 taxis, tal y como establece la normativa) e instando a "pensar ratios acordes del mercado". "Hay espacio de sobra para que todos den un servicio estupendo", ha apostillado.

En este sentido, ha pedido que en este debate los políticos "piensen en los usuarios", como los 7,5 millones de usuarios de plataformas de firmas VTC, y no "en lobbys para ganar unos votos", y ha insistido en que una mayor competencia posibilitaría la creación de empleo en estas firmas, una bajada de la contaminación, por utilización de coches más limpios, y una mejor movilidad.