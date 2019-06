Cs plantea rebajar el castigo por no declarar bienes en el extranjero para evitar una multa desde Bruselas

Así lo plantea su diputado Francisco de la Torre en una batería de preguntas registrada en el Congreso, y recogida por Europa Press, tras conocer que la Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por imponer sanciones "desproporcionadas" y "discriminatorias".

De la Torre recuerda, además, que el Gobierno comunitario ya instó a España en febrero de 2017 a corregir esta regulación, señalando que las multas eran superiores a las del régimen general sancionador de la Ley General Tributaria y que se debía tributar por ganancias de patrimonio no justificadas.

En este sentido, el diputado de Ciudadanos plantea al Gobierno que si las sanciones y la responsabilidad tributaria exigida excede al propio valor de los bienes "habrá muchos contribuyentes que seguirán manteniendo ocultos los bienes y no se pondrán al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales".

¿ES RAZONABLE QUE NO PUEDAN PRESCRIBIR?

Y es que además, tal y como señala en su exposición de motivos, las autoridades europeas alertaban de un posible efecto disuasorio para empresas y particulares que desearan invertir o circular a través de las fronteras del mercado único, ante unas sanciones del 150%. Con sus preguntas, el diputado de Ciudadanos pide saber las medidas que piensa adoptar el Gobierno para que España no sea sancionada y si se plantea modificar este modelo tributario.

Asimismo, insta a compatibilizar este modelo 720, que facilita una "valiosa información" a su juicio, con las libertades fundamentales recogidas en el Tratado de la Unión, y sugiere que las infracciones por no declarar bienes en el exterior puedan prescribir.

"¿Considera razonable el Gobierno en funciones la imprescriptibilidad de las infracciones por no declarar bienes en el exterior, o cree que esta imprescriptibilidad de la responsabilidad debe estar reservada a supuestos como los crímenes contra la humanidad?", pregunta De la Torre.

Una vez se descubren bienes no declarados, el fisco los considera ganancias patrimoniales no justificadas, sin que quepa alegar que se adquirieron en ejercicios prescritos, imputándose así en el ejercicio no prescrito más antiguo.