Cs le pide al taxi que flexibilice su propio sector y que no plantee complicar la vida a las VTC y al usuario

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, Aguado ha tildado la décima jornada de huelga de los taxistas de "frustrarte" y "cansada" de ver "cómo cortan las calles y cómo complican la vida a los madrileños".

"Tienen todo el derecho a manifestarse pero llevamos diez días de concentraciones, la gente pierde su tiempo para ir a trabajar con las calles cortadas y las propuestas que hacen van en la línea contraria a lo que deben de ir. No he escuchado al taxi flexibilizar su propio sector para ser más competitivos; plantean complicar la vida al sector de enfrente y mantener un modelo del siglo XX. Vivimos en el siglo XXI hay nuevas necesidades y no podemos complicar la vida al usuario", ha defendido Aguado.

A su parecer, se deben "garantizar las reglas del juego para que sean similares y no ha escuchado al taxi poner encima de la mesa esas reivindicaciones". "Hay que evolucionar como y adaptarse a los nuevos tiempos, porque sino es inviable que se preste un servicio de calidad", ha sostenido.

Por último ha insistido en que sería necesario celebrarse una mesa "a cuatro" entre taxistas, VTC, administración regional y local para llegar a un acuerdo.