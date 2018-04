Cs reprocha al PSOE que vote "con los separatistas" devolver los Presupuestos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reprochado hoy al PSOE que se alinee y vote "con los separatistas" las enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 y les ha acusado de bloquear las cuentas durante seis meses.

Rivera ha abierto con su intervención el segundo día de debate de totalidad a los Presupuestos en el Pleno del Congreso y ha defendido su apoyo al proyecto de ley presupuestario porque contiene las políticas "naranjas" y los 8.000 millones de euros pactados entre Ciudadanos y el Gobierno.

El dirigente de Ciudadanos ha sido muy crítico con el PSOE al reiterar en varias ocasiones que el PSOE "como los golpistas intenta impedir que salgan adelante los Presupuestos".

"El PSOE se ha dedicado al no es no, el PSOE es irresponsable, se ha podemizado. Ustedes han bloqueado los Presupuestos seis meses. Seis meses de naftalina", le ha reprochado Rivera al PSOE que también ha tenido críticas para Unidos Podemos, por votar en contra de una subida de salarios de los funcionarios o de ampliar el permiso de paternidad una semana más.

Ha criticado que ambas formaciones voten en contra de la rebaja de impuestos del IRPF o del IVA cultural.

"¿Esta es su política cultural?", les ha preguntado Rivera.

El dirigente de Ciudadanos ha señalado que los Presupuestos dan un giro social a las políticas de recortes de Zapatero y de Rajoy, "a toda una década".

Ha indicado que hay 13 millones de españoles que "se merecen buenas noticias" porque estas cuentas buscan el control del déficit público y dan estabilidad política en un momento tan delicado en España, "frente al desafío separatista y frente a los que quieren romper este país".

Rivera ha recordado al PSOE que puede abstenerse y votar a favor y le ha reprochado que se haya quedado sin argumentos porque precisamente salieron a la calle a reivindicar "lo que estos Presupuestos ya recogen".

"España no merece volver a Zapatero", le ha dicho, al tiempo que ha defendido que las medidas incorporadas pretenden que quienes "no llegan a final de mes (...) no tengan que contribuir con lo que no pueden" gracias a una rebaja del IRPF para rentas bajas que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "no quería".