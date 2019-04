Consejos para no perder tiempo al movilizarte en Málaga

Contenio patrocinado

La Costa del Sol es uno de los sitios con mayor afluencia de turistas de toda España por los atractivos que tiene: buen clima, paisajes espectaculares, tanto de playa como de montaña, y calidad inigualable en cuanto a servicios e infraestructuras. Es importante contar con una movilización acorde que permita disfrutar al máximo todo lo que esta ciudad única tiene para ofrecer. Son muchos los elementos a tener en cuenta en el momento de planificar un viaje de vacaciones. Obviamente, lo primero es el destino y las fechas, tanto de ida como de retorno, así como saber si el traslado al lugar será en avión, coche o tren, el alojamiento, y algunos itinerarios de visitas y paseos posibles. Entre todos estos aspectos, uno que también es importante, es el de la movilidad en la ciudad de destino. Una de las condiciones que debería tener el tipo de transporte a elegir, es que permita aprovechar al máximo el tiempo de vacaciones, por lo que las largas esperas no deberían estar “en el paquete”. A modo de orientación, te daremos algunos consejos que pueden ser muy útiles para determinar el transporte a utilizar, poniendo como escenario uno de los destinos vacacionales más importantes de España, como lo es Málaga, ciudad que a pocos días de haber culminado la Semana Santa, ya fue catalogada como una de las más visitadas. Las ventajas del coche de alquiler Una de las opciones más idóneas para movilizarse en vacaciones, es contratar un coche de alquiler. Contar con el servicio de rent a car en Málaga es garantía de que no habrá pérdida de tiempo, además ofrece al turista la libertad e independencia que implica no tener horarios, ni distancias e itinerarios establecidos por terceros. Siguiendo algunas recomendaciones, se podrá sacar el máximo provecho a un coche de alquiler. En primer lugar, es importante comparar precios y luego reservarlo con antelación, lo cual garantizará tener la disponibilidad del vehículo ajustado a las necesidades. Es aconsejable seleccionar agencias locales que, por lo general, manejan precios razonables. Siempre es importante revisar las condiciones del contrato, así como seleccionar el coche que vaya en consonancia en cuanto a pasajeros, equipaje y rutas a recorrer. Transporte privado para traslados puntuales Vacaciones es sinónimo de disfrute, de tranquilidad. En la medida de lo posible se buscará el máximo de comodidad para que sea un tiempo de descanso y no de contrariedad. Una alternativa para traslados puntuales, es el uso del transporte privado, por ejemplo mediante transfers Málaga Aeropuerto. Es recomendable tener cubierto y asegurado el traslado desde el aeropuerto al sitio de alojamiento, de esta forma se garantiza una llegada tranquila y cómoda, en unidades ajustadas a las necesidades, tanto de los pasajeros como del equipaje, igual ocurre con el retorno. Estos traslados privados desde el Aeropuerto, conocidos como transfers, son también alternativas cuando se tiene un itinerario establecido, de esta forma también se garantizan traslados hacia los sitios a visitar a la hora que más convenga al turista y con tiempos ajustados a sus requerimientos particulares. ¿Usar el transporte público? Otra de las alternativas sobre la mesa, es el uso del transporte público con el que cuenta la ciudad que vayamos a visitar. En el caso de esta ciudad de la Costa del Sol, se cuenta con una red de autobuses urbanos a la que están adscritas 50 líneas con paradas en sitios estratégicos. También se cuenta con el tren de cercanías, con dos líneas de convenientes recorridos y frecuencias aceptables. El metro de Málaga sigue en expansión, actualmente cuenta con dos líneas que prestan un servicio parcial. Como vemos, sí hay opciones en cuanto al transporte público. Aún así el panorama surge una pregunta, ¿es conveniente para las vacaciones? Por un lado, el transporte público resulta una alternativa económica y relativamente cómoda, pero tiene dos aspectos en contra, uno es que no representa una opción de movilidad rápida, ya que siempre habrá que esperar, y algunas veces con períodos más largos de lo que se desea, además tiene horarios definidos que limitan la movilidad.