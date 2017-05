El Congreso reclama un nuevo plan industrial, pero los grupos no acuerdan su cuantía

De hecho, la ausencia de concreción económica o la divergencia entre lo propuesto y el proyecto de Presupuestos aprobado por el Gobierno que tramita la Cámara Baja han sido dos de los puntos más criticados por parte de algunos grupos, como Unidos Podemos, Ciudadanos o el PDeCAT.

En todo caso, la diputada socialista Patricia Blanquer, ha agradecido "la buena predisposición al consenso" manifestada, ha dicho, por "todos los grupos" de cara a este debate, que se deriva de la interpelación urgente solicitada al ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos. "Tenemos una gran oportunidad para ponernos de acuerdo en lo que, de hecho, en el fondo, estamos de acuerdo", ha dicho.

Lamentando la situación vigente, Blanquer ha desgranado las propuestas socialistas para elaborar una, a su juicio, hoy por hoy "ausente estrategia industrial". Entre otras, reducir los costes del suministro energético, impulsar la digitalización en las empresas e incrementar los recursos dirigidos a innovación e I+D+i.

Asimismo, también solicitan la mejora de las infraestructuras logísticas y de transporte, el impulso de la propiedad intelectual e industrial --promoviendo un sistema alternativo y gratuito para la protección del diseño industrial-- y la diversificación de las fuentes de financiación.

"SINTONÍA" CON EL PP EN REDUCCIÓN DE COSTES E I+D

El texto propuesto ha encontrado "sintonía" en algunos de los puntos por parte del PP. Así al menos lo ha reconocido su diputada Tristana Moraleja en los aspectos referidos a la reducción de los costes energéticos y los recursos dirigidos a I+D+i.

Aunque se ha mostrado partidaria de situarlo en el 3% --actualmente está en el 1,22%-- ha pedido un mayor realismo, especialmente a Unidos Podemos, que proponía elevarlo hasta el 6%. "No sean demagogos", ha dicho Moraleja, que también les ha preguntado "qué tienen contra los camareros", por su reivindicación de que no quieren un país "de camareros, sino de investigadores". "Es un trabajo igual de digno. Lo que queremos es que haya para todos, y no hacer elitismos entre unos y otros", ha defendido.

La diputada de Unidos Podemos Yolanda Díaz había iniciado su intervención manifestándose "perpleja" por la disposición al acuerdo entre el PSOE y el PP cuando en los Presupuestos se había producido un "recorte" en estas partidas.

"APRENDAMOS DE ALEMANIA"

Díaz ha recordado que las estrategias industriales elaboradas por Alemania "no se hicieron para tres años". "Aprendamos de Alemania y repasemos su acuerdo: dijeron que querían recuperar soberanía. Si no, seguiremos siendo la periferia de la periferia y trabajando para la señora Merkel", ha dicho, avanzando que si apoyarán la moción es porque, aunque considera que es "sustancialmente mejorable", "decir que 'no' sería decir 'no a la vida'".

Por parte del PDeCAT, Ferrán Bel también ha incidido en que, sin reflejo presupuestario --"que hoy no existe", ha criticado-- las medidas propuestas por los socialistas "no tienen ninguna credibilidad", mientras que Joan Capdevila, de Esquerra Republicana, ha situado el plan como "una retahíla de desiderátum" al no incluir "cómos, cuándos ni recursos" en la iniciativa.

Vicente Ten Oliver, de Ciudadanos, ha achacado al PSOE "falta de coraje". Así anticipando su voto favorable, ha criticado la negativa de los socialistas a apoyar unos Presupuestos que recogen varias de las medidas propuestas, aunque "lo importante", ha puntualizado, es que se dé cumplimiento en comunidades que gobiernan. "Predique con el ejemplo", le ha pedido.

Otra formación que anticipando su voto favorable ha criticado el plan ha sido el PNV, cuya diputada Idoia Sagastizabal ha dudado de la eficiencia de las medidas y ha instado a hacer un análisis territorial, sectorial y económico antes de lanzar medidas.