El Congreso llama a comparecer a Goirigolzarri el próximo 19 de junio en su investigación de la crisis

Así lo ha acordado la comisión que preside la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que suspenderá su actividad un mes con motivo de la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, y que reanudará sus comparecencias ya en junio, para analizar el caso de Bankia.

De esta forma, la próxima sesión de la comisión está prevista para el martes 5 de junio, cuando comparezca en el Congreso el que fuera presidente de Bancaja hasta 2011, expresidente del Banco de Valencia y vicepresidente de Bankia, José Luis Olivas.

Esa misma sesión, la comisión recibirá a Antonio Busquets uno de los peritos judiciales del Banco de España que aseguraron en sus informes ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, en su investigación sobre la salida a Bolsa a Bankia, que esta operación fue fraudulenta por no reflejar en su estado financiero la imagen fiel de las cuentas.

Al día siguiente, el miércoles 6 de junio, la comisión recibirá a tres comparecientes: el exvicepresidente de Caja Madrid y ex miembro del Consejo de Administración de Bankia José Antonio Moral Santín, el ex director financiero de Caja Madrid y Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj y el ex responsable de Empresas de Caja Madrid y ex consejero delegado de Martinsa Fadesa Carlos Vela García.

Esta ronda de comparecencias se completa con dos máximos responsables de empresas auditorias, que también están llamadas a explicar ante la comisión el papel de este sector en la crisis financiera. Así, el martes 12 de junio comparecerán el presidente de Deloitte España, Fernando Ruiz, y el ex presidente de KPMG John Scott.