El Congreso convalida el decreto que refuerza Banco de España y CNMV, y se tramitará como proyecto de ley

En concreto, el real decreto-ley por el que se establecen determinadas herramientas macroprudenciales ha salido adelante con los 177 votos a favor de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, EH Bildu, Compromis, Coalición Canaria y Nueva Canarias, frente a las 31 abstenciones de Cs, y los 139 votos en contra de PP, UPN y Foro Asturias.

No obstante, los votos de PSOE, PP y el resto de formaciones han conseguido tramitar el Decreto como proyecto de ley, tal y como habían pedido PP y Compromis, frente a los votos en contra de Unidos Podemos y la abstención de PNV.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este martes el real decreto por el que se establecen "eficientes" herramientas macroprudenciales para dotar a España de un sistema institucional "adecuado" para prever y evitar crisis financieras.

Montero ha explicado que las nuevas herramientas son una "necesidad" detectada por la experiencia al haber constatado que las herramientas tradicionales (política económica y supervisión financiera) "no han servido para hacer frente a ciertos tipos de riesgos que han salido a la luz" con la última crisis.

Por ello, ha defendido el real decreto, que se completa con el real decreto que se está tramitando de manera urgente para crear la Autoridad Macroprudencial, para reconstruir el sistema de detección de alertas y alarmas para prevenir determinadas conductas y actuar antes de que se produzcan "consecuencias inevitables", en un mundo "cada vez más complejo e interconectado" en el que las crisis son mundiales y obliga a dotarse de instrumentos más avanzados para prevenir riesgos sistémicos.

Asimismo, ha recordado que se da cumplimiento a las recomendaciones que desde 2011 realizan diversos organismos -Junta Europea de Riesgos sistémicos, FMI y Consejo de Estabilidad Financiero-- de creación de una Autoridad Macroprudencial y herramientas adecuadas, quedando pendientes solo Italia y España entre los Estados miembros de la UE.

Según Montero, las nuevas herramientas traerán "evidentes beneficios" a la inversión y el consumo y es "muy positivo" para España a corto y medio plazo para prevenir y mitigar futuras crisis financieras. "Es un elemento clave para fortalecer el crecimiento sostenible e impulsar la creación de empleo", ha agregado.

Desde la mayoría de la oposición han valorado los pasos para establecer mecanismos macroprudenciales que prevengan crisis financieras, si bien han exigido que llegue "cuanto antes" la norma de creación de la Autoridad Macroprudencial.

El diputado de Unidos Podemos Alberto Montero había avanzado el rechazo al decreto por "pedagogia", y había criticado que desde el Gobierno se invoque al sentido de "responsabilidad" cuando no hacen partícipe a la formación morada de determinadas medidas.

"No entiendo por qué no llaman para preguntar nuestra consideración; el PP y De Guindos lo hacían de forma permanente. Ustedes vienen sin levantar el teléfono y sin apelar al diálogo. No sé si lo que quieren ahorrar en la factura de teléfono es lo que se gasta en combustible del Falcon", ha espetado.

REFUERZO DEL BANCO DE ESPAÑA, CNMV Y DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS

El real decreto-ley faculta al Banco de España para obligar al establecimiento de colchones de capital anticíclico para reforzar los requerimientos de capital que las entidades financieras tienen durante épocas de bonanza sobre la base de riesgos asumidos por exposiciones a un sector determinado.

El organismo podrá tener en cuenta, entre otros factores, la relación entre el nominal del préstamo y el valor de la garantía, o la relación entre el pago periódico de intereses y la renta periódica del prestatario.

A su vez, la CNMC podrá fijar requerimientos de liquidez a instituciones o entidades de inversión colectivas abiertas o cerradas de las sociedades gestoras o de las entidades de capital de riesgo, para poder hacer frente a peticiones de retirada de fondos en un contexto de tensiones de mercado.

En el caso del sector asegurador, se habilita a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones a establecer límites a la exposición a determinados sectores de actividad económica y categorías de activos y a las operaciones de transferencia de riesgos y carteras de seguros.