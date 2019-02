La Comunidad de Madrid no hará una regulación exprés de las VTC y buscará un consenso entre sectores

La Comunidad de Madrid no realizará una reforma exprés de las VTC al no haber consenso suficiente entre este sector y el taxi, al que se le ofrece aprobar en breve un nuevo reglamento del taxi con precio cerrado y trayectos compartidos.

Además, para intentar consensuar una futura regulación, que ya irá por tramitación ordinaria, se convocará al Comité Madrileño del Transporte la próxima semana, con representantes de los sectores del transporte y al que se invita a la Federación Madrileña de municipal y al Consistorio de la capital.

En consecuencia, la opción por la que se decanta el Ejecutivo autonómico es la posibilidad de que, en caso de haber acuerdo conjunto sobre el contenido de una regulación, iniciar un proyecto de ley mediante tramitación ordinaria.

Por tanto, esa hipotética normativa no se abordaría hasta la siguiente legislatura. Lo que sí será inmediato es esa modificación del reglamento del taxi, con medidas nuevas como el precio fijo.

La consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, ha explicado a los medios de comunicación que no va a legislar con la fórmula de Cataluña, que ha supuesto despidos en las VTC.

Por ello, sólo va a legislar si hay un consenso entre ambos sectores y se ofrece al taxi realizar aportaciones al cambio de reglamento de esta actividad para hacerlos "más competitivos" con la opción de precio fijo y de taxi compartido.

Precisamente este lunes se reunía con los taxistas para abordar su propuesta de reforma exprés que reclamaban con su huelga indefinida, algo que finalmente la Comunidad declina.

Gonzalo ha indicado que los problemas de orden público que se han generado durante la huelga no reflejan al sector y por eso les ha emplazado a desconvocar la huelga y tratar de llegar a un consenso que permita afrontar en el futuro una reforma del sector VTC en conciliación con el taxi.

"No puedo perder la referencia de lo que ha supuesto lo ocurrido en Cataluña, con esas 3.000 familias que han perdido su puesto de trabajo. Yo creo que para mí el tener eso de hoja de ruta, así como las posibles denuncias que podrían acarrearse por responsabilidad patrimonial que tendrían que pagar todos los madrileños, son los ejes que voy a mantener con mano tendida al sector", ha apostillado la consejera de Transportes.

"TAXI Y VTC TIENEN QUE CONVIVIR" CON UNA REGULACIÓN QUE SEA "REFERENTE"

Por ello, les ha transmitido que en breve se aprobará un reglamento del taxi que va a darles "esa capacidad competitiva" para ofrecer servicios que demanda la ciudadanía y que se "sienten con otros sectores, como la VTC", porque "tienen que convivir" con "espacios comunes".

En consecuencia, convocará de forma extraordinaria la semana que viene el Comité Madrileño de Transporte, donde estarán presentes los sectores implicados en el transporte, los empresarios y la Federación Madrileña de Municipios y el Ayuntamiento de Madrid en calidad de invitados.

"Hago un llamamiento a la responsabilidad, a la mano tendida pero con una línea muy clara, no vamos a hacer ninguna modificación de ley (exprés) porque hay 3.000 familias en Barcelona que tenían trabajo y ahora no lo tienen, y porque hay denuncias que afectarán al patrimonio como el caso de Cataluña. Por tanto, no voy a tomar una decisión que afecte al presupuesto de la Comunidad de Madrid ni tampoco que acarreen despidos en la VTC", ha espetado Gonzalo durante su comparecencia tras la reunión con las principales asociaciones del taxi.

La consejera ha subrayado que es consciente que el sector del taxi "lo está pasando mal" pero que esta propuesta es "en positivo" para abrir una vía de comunicación con la VTC, con la que "tienen que convivir" y cuyos conductores también tienen "derecho a trabajar".

Además, ha asegurado que Madrid es sinónimo de "libertad" de elección para decidir la modalidad de transporte que prefieren. Por ello, insta a los sectores para que en el plazo de cuatro años puedan ser la Comunidad "referente" del resto de autonomías.

"No voy a regular algo sobre el que no haya acuerdo por parte de todas las partes, porque entiendo que las VTC tienen que tener las mismas posibilidades de desarrollo", ha insistido la consejera de Transportes, quien confía en que se desconvoque la huelga y los madrileños puedan optar al servicio del taxi.