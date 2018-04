Coalición Canaria y Foro apoyan los Presupuestos y UPN votará en contra en mayo si no se modifican

El portavoz de UPN en el Congreso, Iñigo Alli, ha advertido este miércoles de que la formación asturiana no está "a favor" del actual texto del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, por lo que si no se modifica votará en contra en el debate del mes de mayo. Mientras, la diputada de Coalición Canarias, Ana Oramas, les ha respaldado para evitar prorrogar los de 2017 y al ser "buenos para los canarios", así como el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, por responder a los intereses de los ciudadanos y cumplir con los compromisos de investidura.

En su intervención en el debate de totalidad sobre los Presupuestos, Alli ha explicado que UPN votará en contra de las seis enmiendas de totalidad porque busca la "estabilidad" y siempre intenta "alcanzar acuerdos".

No obstante, Alli ha advertido que con el actual texto no están "a favor" de las cuentas, por lo que si no se modifica votarán en contra en el debate del mes de mayo.

Así, tras criticar a los grupos que rechazaron los Presupuestos sin estudiar su contenido y a los que presentan "ombliguismo crónico" y "teatralidad" previa a los debates, ha explicado que su disconformidad con las cuentas se debe al "perjuicio" que recoge para Navarra la regionalización de las inversiones respecto a años pasados y en comparación a otras comunidades.

También ha criticado que los PGE sean una "concesión al nacionalismo vasco", sobre lo que ha advertido que no se producirá a costa de los navarros.

Por último, ha pedido que no se sumen los dos diputados de UPN a los 135 del Grupo Popular y ha insistido en que defenderán unos PGE que sean "iguales para todos", por lo que presentarán enmiendas parciales hasta el próximo viernes para aprobar definitivamente o no los PGE.

COALICIÓN CANARIAS LOS APOYA PARA NO PRORROGAR LOS DE 2017

Por su parte, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha señalado que ella habría confeccionado otros Presupuestos, si bien los apoyará porque de lo contrario se prorrogarían los de 2017 y en definitiva es "mejor" contar con los de 2018 al incluir "más recursos".

"No hay color", ha subrayado Oramas, remarcando que con los antiguos PGE se perjudica "a todo el mundo" y "votando en contra sólo se consigue que los titulares al día siguiente hablen de fracaso político".

Por ello, ha criticado a los grupos de la oposición que votarán a favor de las enmiendas a la totalidad, en especial a los 15 diputados canarios, por el perjuicio que provocarán a los ciudadanos al rechazar unos PGE "buenos para Canarias" que, tras "años de maltrato e injusticia" mejoran la financiación para 2,1 millones de ciudadanos.

"En los años de crisis al pueblo de Canarias se le negó el pan y la sal ignorando lo que es vivir a 2.500 kilómetros de distancia", ha denunciado Oramas, quien ha reconocido, no obstante, que las nuevas cuentas son buenas para los canarios.

FORO ASTURIAS: "GARANTIZAN LA EQUIDAD Y EL PROGRESO PARA ASTURIAS"

De su lado, el portavoz de Foro Asturias, ha apoyado los Presupuestos y ha mostrado su rechazo a las seis enmiendas de totalidad al considerar que los PGE responden al compromiso con los asturianos de cumplir el pacto electoral y representar "el progreso que necesita Asturias".

De esta forma, ha recalcado que conlleva mejoras en infraestructuras ferroviarias y favorece al Corredor norte-noroeste y las conexiones con Cantabria y el País Vasco, así como medidas medioiambientales, con partidas para reducir las emisiones de las centrales térmicas, un programa de extensión de la banda ancha o ayudas para las industrias de consumo electrointensivo, entre otras.

También ha valorado el "sensible" incremento de las ayudas a la innovación y la competitividad, la dotación para proyectos de restauración y conservación del románico y prerrománico y el plan para afrontar el "gravísimo" problema de envejecimiento para incluir ayudas de corte europeo y fomentar la natalidad. Oblanca ha resaltado que los PGE garantizan la "equidad".

MONTORO AGRADECE EL APOYO A LOS PGE Y A LA "ESTABILIDAD" POLÍTICA

Por su parte, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha agradecido a UPN, Coalición Canaria y Foro Asturias su respaldo a los Presupuestos de 2018 al valorar la "estabilidad" política que supone rechazar las enmiendas a la totalidad.

"Necesitamos unos nuevos PGE por el contenido de los mismos tanto como por garantizar la estabilidad política", ha remarcado Montoro, quien ha subrayado el "deber" de impulsar la recuperación económica y la creación de empleo y cerrar la crisis institucional que ha supuesto el desafío independentista en Cataluña.

"Apostar por la estabilidad política es un bien de primera necesidad y quiero agradecerlo explícitamente", ha añadido Montoro en referencia a las intervenciones de los portavoces de UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria.