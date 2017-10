Dinero

Ciudadanos pregunta cómo Hacienda aseguró que no se había dedicado "ni un euro" al 1-O si no controló a Diplocat

El portavoz de Hacienda de Ciudadanos en el Congreso, Francisco de la Torre, no entiende cómo el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, pudo asegurar en su comparecencia parlamentaria a finales de agosto que el Govern no había dedicado "ni un solo euro" a la celebración del referéndum de independencia si, como ha podido saberse, posteriormente ha reconocido que no había fiscalizado el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.