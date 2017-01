Ciudadanos dice que la aprobación de los Presupuestos dependerá del PSOE y "no parece muy prometedor"

El responsable de Industria, Economía y Conocimiento de Ciudadanos, Luis Garicano, ha afirmado este jueves que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 va a depender "en particular" de la posición del PSOE, que "de momento no parece muy prometedor".

Así lo ha señalado Garicano en una rueda de prensa en el Congreso para presentar el Programa de Refuerzo Educativo para la Lucha contra el Fracaso Escolar (Prefe) acordado con el Gobierno y para el que se han comprometido 30 millones de euros "haya o no haya Presupuestos".

Garicano ha indicado que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, les ha trasladado que rechaza "que haya una ley si no hay acuerdo amplio y suficiente para sacarlo adelante". "Va a depender en particular de la posición del PSOE y de momento no parece muy prometedor", ha lamentado.

Durante su comparecencia ayer en la Comisión de Hacienda en el Congreso, Montoro explicó que el motivo por el que el Gobierno no ha remitido aún al Parlamento el proyecto de los PGE de 2017 se debe a que no están "acordados".

De hecho, recordó a los grupos parlamentarios que "uno se puede abstener" en la votación del proyecto de ley de Presupuestos para que salgan adelante, ya que lo contrario sería una "catástrofe", y reprochó al PSOE y demás grupos parlamentarios de la oposición que rechacen las nuevas cuentas por "razones políticas propias" , reclamándoles estar "a la altura de las circunstancias".

"CONVERSACIONES BASTANTE FLUIDAS"

Asimismo, el portavoz de Economía de Ciudadanos, Toni Roldán, ha indicado que las conversaciones con Hacienda en el marco de las negociaciones sobre los Presupuestos "han sido bastante fluidas últimamente", por lo que desde la formación 'naranja' están a la espera de que los PGE lleguen al Congreso "cuanto antes".

Precisamente el ministro de Hacienda mantuvo este miércoles, tras su comparecencia en la Comisión de Hacienda, una reunión con los responsables económicos de Ciudadanos sobre los Presupuestos en la que se trató principalmente asuntos referidos al calendario, según confirmaron a Europa Press fuentes conocedoras de la reunión.

"NO SE PUEDE PARAR EL PAÍS"

En cualquier caso, Garicano ha señalado que "no se puede parar el país" esperando a que se ponga en marcha el proyecto de ley de los Presupuestos para 2017, por lo que desde Ciudadanos continuarán "haciendo cosas de la forma mejor y más rápida posible", especialmente en las "prioridades".

Roldán ha destacado que la financiación del Prefe, así como otras partidas, como la destinada a la gratuidad de los libros de texto por importe de 50 millones, están comprometidas "haya o no PGE".