Ciudadanos ve inviable la propuesta del PSOE para financiar las pensiones y lo acusa de "demagogia"

Ciudadanos ha afirmado que la propuesta del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de crear un impuesto sobre la banca y otro sobre las transacciones financieras para ayudar a sostener el sistema público de pensiones es "inviable", y por ello ha acusado a los socialistas de hacer "demagogia".

El diputado de Cs Francisco de la Torre, que preside la Comisión de Presupuestos del Congreso y es portavoz en la Comisión de Hacienda, ha indicado que el PSOE "no ha hecho las cuentas" y, con la propuesta que hizo Sánchez este martes, "pretende garantizar las pensiones hundiendo el sistema financiero y provocando una fuga de capitales".

En un artículo publicado este miércoles en 'Vozpópuli', De la Torre ha señalado que cuando gobernaba España, el PSOE puso "bajo indudable presión" la sostenibilidad de las pensiones públicas, y ahora que está en la oposición adopta una actitud "todavía más irresponsable".

"No sé si los propios socialistas ignoran que su reciente propuesta impositiva para consolidar el sistema de pensiones no es en absoluto viable y, por tanto, no tienen a ningún experto en fiscalidad y finanzas públicas, o si sí lo saben y se limitan a hacer demagogia", ha manifestado.

AFECTARÍA AL BOLSILLO DE LOS CIUDADANOS

El diputado de la formación naranja ha afirmado que actualmente con las cotizaciones sociales no se pueden pagar las pensiones y los gastos de gestión del sistema, ya que el déficit de la Seguridad Social asciende a unos 15.000 millones de euros al año.

Sobre la opción de pagar con impuestos los gastos de gestión del sistema, unos 4.000 millones de euros anuales, ha indicado que esto supondría aumentar el déficit de la Administración General del Estado en esa misma cantidad. "A nivel consolidado no arreglamos nada, pero tampoco es una medida criticable", ha añadido.

Sin embargo, seguirían faltando unos 11.000 millones de euros al año, que si se intentasen obtener subiendo impuestos, implicarían un coste y un esfuerzo "muy considerables", según De la Torre.

En su opinión, lo que denota "ignorancia o demagogia" es defender que se puede recaudar una cantidad como esa "sin afectar en nada a los bolsillos de la clase media y trabajadora", porque considera que el déficit del sistema de pensiones no se puede solucionar "simplemente con que los bancos y los especuladores paguen".

Respecto al impuesto sobre las transacciones financieras, el diputado de Ciudadanos e inspector de Hacienda ha advertido de que acabaría "trasladándose en cascada a todos los ciudadanos, ya que cualquier operación hoy en día en los modernos mercados de capitales pasa por varias transacciones".

FUGA DE CAPITALES

Asimismo, ha señalado que si ese tributo solo se aplicase en España, como plantea el PSOE, las operaciones se desplazarían a otros mercados financieros. Desde su punto de vista, la única posibilidad seria es implantar una tasa para operaciones en bolsa, pero ha apuntado que se podría conseguir, como mucho, 750 u 800 millones de euros.

En cuanto al impuesto a la banca, De la Torre lo ve como una idea "bastante más disparatada", puesto que ahora mismo "apenas gana dinero y no se ha recuperado de las brutales pérdidas de la crisis". "Los balances bancarios, pese al rescate de más de 60.000 millones a cargo de fondos públicos, no se han recuperado como para pagar 10.000 millones de euros más al año de impuestos", ha concluido.

Por todo ello, el presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso ha rechazado los planteamientos del PSOE para costear las pensiones y ha recalcado que, según Cs, estas se garantizan "con más y mejor empleo, no con subidas de impuestos". "Para la izquierda que pretende otras soluciones, lo mínimo que se podría pedir son impuestos que se puedan cobrar, y no pura y simple demagogia", ha agregado.