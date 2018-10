Ciudadanos denuncia que el Gobierno oculta a Bruselas medidas de Podemos en los PGE, pero no duda de que las aplicará

El responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos, Luis Garicano, ha afirmado este martes que en el plan presupuestario remitido a la Comisión Europea, el Gobierno eliminó algunas de las medidas que había pactado con Unidos Podemos para así presentar un gasto menor y poder decir que cumplirá los objetivos de déficit. Sin embargo, ha avisado de que probablemente el Ejecutivo llevará a cabo esas medidas, porque si no fuese así, el partido morado ya habría protestado.

En una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, Garicano ha explicado cómo, desde el pasado 11 de octubre, han ido desapareciendo distintas partidas presupuestarias incluidas en el acuerdo entre el Ejecutivo y Podemos, o bien se han reducido las cantidades previstas inicialmente.

"Ante todos estos incumplimientos, no solo no protesta Podemos, sino que Iglesias se va a vender los presupuestos a Lledoners, y a Puigdemont y a Urkullu", de manera que "el perro no solo no ladra, sino que chupa la mano del criminal", ha señalado el dirigente de Cs sobre los contactos del secretario general, Pablo Iglesias, con ERC, el PDeCAT y el PNV.

Según Garicano, "solo hay una explicación" por la cual Podemos no se ha quejado "a medida que caen medidas de su acuerdo", y es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "las ha quitado para cumplir con Bruselas y le ha prometido a Iglesias volverlas a meter". "Por eso Iglesias, en vez de gritar y protestar por los incumplimentos, va vendiéndolos por el mundo", ha añadido.

El pasado 17 de octubre, los responsables económicos de Ciudadanos ya avisaron de que las cuentas del Gobierno para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 tenían un "agujero" de 10.600 millones de euros.

Garicano y el responsable de Política Fiscal de Cs, Francisco de la Torre, habían concluido que la previsión de ingresos se había inflado en más de 4.300 millones y que además harían falta unos ingresos adicionales de más de 6.200 millones para ajustarse a la senda de déficit vigente, que establece un objetivo del 1,3% del PIB.

SE VAN PERDIENDO MILLONES POR EL CAMINO

Ahora, Garicano ha indicado que en el acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 que se hizo público el 11 de octubre, las 22 medidas contenidas en el mismo sumaban 5.729 millones de euros. En cambio, en el plan presupuestario presentado por el Consejo de Ministros cuatro días después, "ya se habían caído varias cosas de la lista", de forma que el total pasaba a ser de 5.098 millones.

"El Gobierno ya advierte en ese momento de que el 62% del aumento del gasto" (3.238 millones de euros) "corresponde a compromisos que vienen de los PGE de 2018 (pensiones y equiparación), con lo que solo 1.992 millones son novedades del acuerdo con Podemos", ha apuntado.

Y cuando el Gobierno envía a Bruselas el documento con el plan presupuestario, el desglose detallado se sustituye por una tabla que engloba varias medidas y en la que "el impacto de 'nuevas' medidas se limita a un 0,2% del PIB, los siguientes 2.100 millones de euros". Estas medidas representan 1.364 millones, mientras que en la tabla original del acuerdo del PSOE y Podemos sumaban 1.973 millones, por lo que "se pierden por el camino otros 609 millones".

Asimismo, el responsable de Economía de la formación naranja ha afirmado que en el borrador destinado a la Comisión Europea "desaparecen" distintas partidas que juntas equivalían a otros 1.000 millones de gasto, mientras que otra medida que Moncloa había prometido tras el Consejo de Ministros se queda sin cuantificar.