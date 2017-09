El Círculo de Empresarios alerta de que "se está notando la ralentización en consumo e inversión" en Cataluña

El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, ha advertido este lunes de que "se está notando la ralentización en consumo e inversiones" en Cataluña por el desafío independentista, y que ha habido un proceso de deslocalización "muy importante", y ha dicho ver "lógico" y "razonable" que la principal patronal empresarial de Cataluña, Fomento del Trabajo, abogue por la creación de un nuevo Estatut, aunque "otra cosa es que sea posible".

Así lo ha señalado Vega de Seoane durante la presentación de los documentos 'Una España mejor para todos' y 'Un pacto para un crecimiento integrador', con los que el Círculo celebra su 40 cumpleaños, en la que ha advertido del perjuicio económico que se está produciendo ya en Cataluña como consecuencia del desafío independentista, al notarse ralentización en consumo e inversiones, con un proceso de deslocalización "muy importante", de 2.700 empresas netas, también por motivos fiscales y de otro orden.

Vega de Seoane ha recordado que Cataluña representa el 20% del PIB español, por lo que todo lo que suceda en la región afecta "muchísimo a todos los españoles". "Hay una ralentización tanto en consumo como en inversiones, tanto en Cataluña como en el resto de España, pero más en Cataluña", ha insistido, para añadir a continuación que en el hipotético caso de que se independizase, haría "mucho daño" a España, a pesar de que seguiría en la UE y el euro, y sería un "desastre" para Cataluña, porque perdería entre un 30% y un 40% de su PIB.

Asimismo, ha subrayado que la falta de seguridad jurídica que genera estar en una comunidad "donde los propios políticos hacen incumplir la ley y proponen que no se cumpla, genera una enorme inseguridad", especialmente cuando los empresarios tienen "bastante dificultades".

En su opinión, si fuese por los dirigentes políticos catalanes, la situación en la comunidad iría bastante mal", pero avanza porque Cataluña es una región "fantástica" y los catalanes son ciudadanos "estupendos".

ACTUAR CON "GRADUALIDAD"

En cualquier caso, ha vuelto a defender que es "absolutamente esencial" que el Estado de Derecho "funcione y se garantice" en Cataluña, ante unos dirigentes y unas instituciones que "han decidido interpretar las leyes a su manera y, no solamente incumplen la legalidad vigente, sino que presumen de ello e incluso incitan a la población a incumplir las leyes". Ante estos comportamientos, Vega de Seoane cree que "no hay otra que lo que se está haciendo: actuar con gradualidad pero con mucha firmeza".

En cualquier caso, espera que los poderes del Estado no tengan que "ir subiendo el diapasón" y utilizar nuevas medidas. "Con todo lo que nos ha costado llegar hasta aquí es absolutamente fundamental utilizar todos los medios con gradualidad", ha remarcado Vega De Seoane, que confía en que las implementadas hasta el momento sean suficientes para garantizar el Estado de Derecho, que es "lo prioritario ahora mismo".

APLAUDE A LA PATRONAL FOMENTO DEL TRABAJO

Preguntado por las propuestas del presidente de Fomento del Trabajo, Joaquim Gay de Montellà, de recuperar el diálogo para crear un nuevo Estatut, que incluya un pacto fiscal en la línea del cupo vasco, Vega de Seoane ha dicho verlo "lógico" y "razonable", ya que con el anterior hubo "desencuentros y torpezas" en el tratamiento, si bien "otra cosa es que sea posible".

El presidente del Círculo de Empresarios ha valorado que Gay de Montellà, como presidente de la principal patronal catalana, se haya pronunciado en pro del cumplimiento de la ley, con una hoja de ruta "perfectamente constitucional y legal".

En este sentido, Vega de Seoane ha aclarado que "nadie está enfadado por las ideas que tiene la gente", sino que "lo que no nos gusta es el procedimiento, que quieran imponer ideas, incumpliendo las propias reglas que ellos tienen y con comportamientos que nos recuerdan a tiempos muy tristes en la historia de España".

En todo caso, Vega de Seoane considera que "no podemos quedarnos quejosos, echar la culpa al Gobierno y no hacer nada", sino que "en tiempos de grandes cambios la sociedad civil se debe movilizar y vertebrar". Frente al pronunciamiento de Fomento del Trabajo, ha señalado que en Cataluña hay una "enorme tensión" que hace que "muchos empresarios no quieren echar leña al fuego y están en una actitud más prudente".