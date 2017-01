Círculo de Empresarios: Trump no está loco e irá haciendo las cosas bien

El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, ha dicho hoy que la política proteccionista de Donald Trump supondrá una pausa en el proceso de globalización pero no lo frenará porque pese a su "lenguaje inquietante", no está loco e irá haciendo las cosas bien.

En un desayuno organizado por el Club Diálogos para la Democracia, Vega de Seoane ha explicado que estamos en un mundo globalizado y las políticas proteccionistas no pueden pararlo aunque sí ha admitido un "pequeño receso" tras la victoria de Trump que, de alguna forma, puede repercutir y paralizar la actividad económica.

No obstante, Vega de Seoane ha recordado que también Obama prometió cerrar Guantánamo y no lo hizo por lo que ha pedido a los españoles que no se inquieten demasiado con las propuestas de Trump ya que, en su opinión, al final triunfa la estabilidad de las instituciones.

El responsable del Círculo ha insistido en no inquietarse y en esperar a ver qué pasa a expensas de reconocer que "el señor Trump es un elemento de incertidumbre y genera inquietud".

Vega de Seoane ha considerado que el mercado de Estados Unidos no es tan importante para Europa si bien ha admitido que lo que pase en este país tiene su efecto en todo el mundo.

En su opinión, en estas elecciones, más que Trump, ha ganado el Partido Republicano aunque también ha subrayado que el nuevo presidente ya está dando órdenes inquietantes como la previsible anulación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.