Cesce no ve riesgos inmediatos para las empresas españolas por el Brexit ni ICEX un efecto en exportaciones

El presidente de CESCE, Álvaro Rengifo, ha afirmado que el Brexit no supone "ningún riesgo" inmediato para las empresas españolas en el Reino Unido, y ha asegurado que en la compañía no han notado "ningún cambio de tendencia" en la demanda de operaciones hacia ese mercado, al tiempo que el consejero delegado del ICEX, Francico Garzón, ha indicado que no se ha observado una caída de las exportaciones españolas al mercado británico.