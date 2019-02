Cerdán (PSOE) dice que "nadie trabaja" para unas generales pero, si no hay PGE, el lunes puede haber "fecha"

En declaraciones a Radio Euskadi, Cerdán ha señalado que en la reunión de 'maitines' -que reúne al presidente con destacados miembros del Gobierno y del PSOE- de este lunes en Moncloa "no salió ninguna fecha del 14 de abril" para unos posibles comicios. Por lo tanto, ha afirmado desconocer de dónde ha salido la información y ha negado que partiera de los asistentes porque "en ningún momento se habló del 14 de abril".

Cerdán, ha indicado desconocer a quién le puede interesar lanzar esa fecha, ha señalado que el PSOE está centrado en lo que "se va a celebrar entre hoy y mañana" en el Congreso de los Diputados para ver "si salen los PGE o no". "Esa es nuestra prioridad, sacar estos Presupuestos que son buenos para los ciudadanos de este país", ha añadido.

No obstante, ha afirmado que "tienen claro" que, si no salen adelante los PGE, "se precipitan unas elecciones". "Pero no está la fecha puesta, ni hemos puesto ninguna fecha todavía", ha añadido.

Cerdán ha asegurado que seguir gobernando el país sin poder sacar adelante los PGE es "difícil" y la apuesta del presidente y de la dirección del PSOE es "ir a unas elecciones en ese caso".

"Entendíamos que era el momento de cambiar esa dinámica de recortes en los PGE del PP y, con el PGE del PSOE, se volvía a la senda del crecimiento y de la recuperación de los derechos sociales. Desgraciadamente, si se confirma lo que están diciendo los independentistas catalanes, no saldrán los PGE y lo pagaremos todos los ciudadanos de este país también los catalanes", ha agregado.

LUNES QUE VIENE, FECHA

En este sentido, ha señalado que, si no salen unos PGE, "seguramente en la próxima reunión de maitines que será el lunes que viene, sí podamos tener una fecha".

Preguntado por si se inclinaría por abril o por mayo, ha afirmado que deja que sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "el que lo diga", que es el que tiene que tomar la decisión.

Cuestionado por si vuelve a estar presente la posibilidad de un superdomingo electoral en mayo, ha asegurado que vuelve a estar presente "cualquier fecha". "Vamos a ver qué pasa esta semana y, si no salen, seguramente en pocos días sabremos si hay elecciones o no hay elecciones y en qué fechas", ha concluido.