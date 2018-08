Canarias rechaza la senda de gasto por entender que "castiga" a las comunidades "cumplidoras"

Así lo ha informado la consejera regional de Hacienda, Rosa Dávila, que añade que "la ampliación del objetivo de déficit para 2019 es ineficaz por dos motivos". "Las autonomías que tienen superávit o que cumplen los objetivos de déficit no podrán incrementar su capacidad de gasto para financiar los servicios públicos esenciales mientras esa ampliación no vaya acompañada de la territorialización de la regla de gasto", dijo.

De igual modo, ha comentado que la segunda razón es que "elevar el objetivo de déficit solo permitirá a las incumplidoras seguir endeudándose para financiar los servicios públicos, y a los que tenernos recursos propios nos limita su utilización mediante la regla de gasto".

"SE PREMIA A QUIENES SE HAN SALTADO LOS OBJETIVOS"

"Hoy hemos vuelto a ser testigos de cómo se premia a quienes se han saltado los objetivos establecidos, mientras se decide castigar a las autonomías y corporaciones locales que han respetado los objetivos de estabilidad contribuyendo a la mejora económica del país", ha afirmado la consejera, tras haberse aprobado la propuesta del Ministerio, que ahora continuará el trámite parlamentario.

De esta manera, Dávila ha lamentado que el Ministerio haya impedido finalmente que Canarias destine 598 millones de euros a mejorar la sanidad, la educación y las políticas sociales en las islas, "una postura difícil de entender para la ciudadanía a quienes se les ha trasladado hoy que incumplir tiene premio", ha dicho.

También ha recordado que "el Gobierno de Canarias no ha estado en contra nunca de una senda más flexible para las autonomías que aún tienen dificultades para rebajar su déficit y su deuda, pero no se entiende que no se eliminen las restricciones que supone la regla de gasto para las comunidades cumplidoras, como el Archipiélago".

TERRITORIALIZAR LA REGLA DE GASTO

La consejera ha insistido en que "la reivindicación de las Islas es que se territorialice la regla de gasto para atender a las necesidades singulares de cada comunidad autónoma, teniendo en cuenta especialmente el esfuerzo fiscal realizado por cada una de ellas".

"Mientras no sea así", ha apostillado, "el Gobierno de España estará condenando a la ciudadanía de Canarias a poder aplicar 598 millones de euros en los presupuestos de 2019 y así mejorar los servicios públicos esenciales".

Dávila ha hecho especial hincapié en que "las inversiones financieramente sostenibles no es una solución ni de presente ni de futuro para Canarias porque no permite utilizarlos para sufragar los servicios públicos esenciales".

"Es solo un parche, sobre todo teniendo en cuenta que el Ministerio ha paralizado la reforma del Sistema de Financiación Autonómica y las Islas están financiando parte de los servicios públicos esenciales con ingresos propios. Las inversiones financieramente sostenibles no reflejan las necesidades reales de la ciudadanía canaria", ha concluido la consejera.