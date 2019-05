Calviño: el sistema de pensiones "no está en crisis" pero debe adaptarse

La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha asegurado este viernes que el sistema público de pensiones "no está en crisis" pero debe adaptarse a las nuevas realidades económicas, sociales y demográficas de España.

Lo ha dicho al intervenir en la XXXV Reunión del Círculo de Economía, que está patrocinada por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Caixabank y KPMG, y espera que se vuelva a convocar el Pacto de Toledo cuando se constituya el nuevo gobierno para encontrar una solución de consenso.

"Me gustaría que no hablásemos de la crisis de las pensiones, porque nuestro sistema de pensiones es una de las joyas de la corona de nuestro Estado de Bienestar", y ha pedido no alarmar a la ciudadanía con que no se podrán pagar las pensiones en un futuro.

Calviño ha remarcado que el sistema público de pensiones es uno de los mejores activos que tiene España, junto a la sanidad y educación, y ha defendido que sobre ellos se debe "seguir construyendo" el Estado porque, además, ha señalado que es lo que han pedido los ciudadanos en las urnas.

PACTO DE TOLEDO

La ministra ha expuesto que la reforma de las pensiones es un asunto muy complejo en el que "no hay una varita mágica" para solucionarlo, por lo que abogado por encararlo con un amplio consenso, y ha indicado que el Pacto de Toledo es el sitio idóneo para hacerlo.

"Se pueden tomar decisiones de emergencia en una situación de emergencia pero si queremos pensar en las pensiones de nuestros hijos y de nuestros nietos tenemos que tener un amplio consenso social y político para establecer esa reforma del sistema de pensiones", ha expuesto.

Ha agregado que "lamentablemente" no se pudo llegar a un primer acuerdo antes de las elecciones en el Pacto de Toledo, pero que aspira a que con el nuevo Ejecutivo central se vuelva a convocar y haya voluntad por parte de todos los grupos políticos de llegar a acuerdos.

Para la ministra, el Gobierno tiene que garantizar que hay "pensiones dignas" hoy y que sigan siendo dignas en un futuro, por lo que ha remarcado la importancia de que los diferentes agentes trabajen juntos y con una visión a largo plazo.

GASTO PÚBLICO

Calviño ha reivindicado a la administración pública y los funcionarios ante las críticas que ha dicho que a veces se escuchan desde la política sobre que sea improductiva: "Es muy importante darse cuenta de lo que estamos hablando es de policías, médicos, enfermeras y profesores".

Ha enfatizado que el 70% del gasto público en España es gasto social, que se destina a educación, sanidad, pensiones y políticas sociales, y que hay poco margen para reducirlo sin dañar al Estado de Bienestar, pese a que ha remarcado que hay que seguir persiguiendo la eficiencia.

Ha indicado que el gasto público representa el 41% sobre el PIB español, lo que ha recalcado que está "muy por debajo" de la media europea y aún más si se compara con países como Francia, y que los ingresos públicos sobre el PIB son el 38,9%, frente al 45% europeo.

"El sector público español es relativamente pequeño y es, creo yo, bastante eficiente cuando miramos el funcionamiento de nuestra sanidad y educación. No tenemos que estar constantemente autoflagelándonos", ha agregado.