Calviño pide una "política fiscal responsable" para hacer frente a la próxima crisis

En un encuentro organizado este jueves por Funcas, Calviño ha pedido prudencia ante los datos económicos para no reaccionar de forma excesiva tanto si se conoce algún dato positivo como negativo. "Hay que mirar las tendencias a largo plazo", ha explicado la ministra.

"Tenemos que tener una política fiscal responsable a nivel nacional, pero tenemos que hacerlo ahora para asegurarnos de que cuando llegue la próxima crisis tengamos una gobernanza sólida que pueda hacerla frente mejor de lo que lo hicimos con la anterior", ha apostillado.

En el acto, en el que también ha participado el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, la titular en funciones de Economía ha defendido que se acelere en el proceso de culminar la Unión Bancaria o crear un fondo europeo de garantía de depósitos (EDIS, por sus siglas en inglés). Para Calviño, la "relativa estabilidad" de la eurozona se debe de aprovechar para llevar a cabo este tipo de reformas.

Con respecto al horizonte macroeconómico de España, la ministra ha valorado de forma positiva la decisión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de mantener el pronóstico de crecimiento del PIB de España en el 2,2% en 2019.

"En estos últimos días me he estado reuniendo con inversores en Londres y en Francia y todos han mandado un mensaje de confianza en la política económica de los últimos meses de disciplina fiscal y políticas sociales", ha comentado la ministra, que ha recalcado que el crecimiento "tiene que ser inclusivo" y "no dejar a nadie atrás".