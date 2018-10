Calviño sigue con "muchísima atención" la situación de Italia pero descarta un "efecto contagio" en España

"Desde la perspectiva española, el Gobierno está absolutamente determinado y comprometido con la estabilización presupuestaria. No cabe duda de nuestro compromiso con la reducción del déficit público y la estabilidad de la deuda pública. Y en ese sentido, no tengo ninguna preocupación especial de un efecto contagio, que no vemos en ningún lugar", ha manifestado a su llegada a la reunión de ministros de Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) en Luxemburgo.

Calviño ha destacado que el Ejecutivo español está siguiendo "con muchísima atención" la evolución de la situación económica en Italia tras el anuncio el pasado jueves del nuevo objetivo de déficit de Roma, al tiempo que ha advertido de que "a nadie beneficia que se desencadene un episodio de inestabilidad financiera", y "menos que a nadie a Italia".

"De momento, no tengo ningún temor. Vamos a ver lo que pasa hoy, cuál es el mensaje que nos transmite el ministro de Hacienda italiano (Giovanni Tria)", ha insistido la titular de Economía y Empresa.

Además, Calviño ha negado que un eventual enfrentamiento de Bruselas con Roma pueda endurecer la evaluación que hará la Comisión Europea del borrador presupuestario español que el Gobierno envíe el próximo 15 de octubre.

"Pienso que las reglas son claras, la recomendación que se ha dado a España está también muy clara. Nuestra senda y nuestra propuesta de marco presupuestario para el año próximo está perfectamente encuadrada con las normas comunitarias y no espero una actitud ni más dura ni más laxa", ha respondido cuando ha sido preguntada por esta posibilidad.