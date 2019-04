Calviño critica las "mentiras" del debate y las "recetas mágicas" como el "sinsentido" de bajar impuestos

Durante su intervención en el 'Ciclo electoral de políticas económicas', organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), Calviño ha criticado que ha visto en la oposición "mucha crispación y muchas promesas milagrosas que parecen varitas mágicas", incidiendo en que "lo más popular" parece ser decir que la bajada de impuestos resuelve "todos los problemas del país", cuando "es un sinsentido y una receta que no admite el más mínimo escrutinio".

Calviño ha sido especialmente crítica con "la cantidad de datos falsos, mentiras y comparaciones espúreas" utilizadas en materia económica por la oposición durante el debate, como las cifras sobre el déficit, tras la confirmación de Eurostat de que 2018 cerró en el 2,48% del PIB, o las comparaciones de las cifras de empleo entre febrero y mayo cuando son "dos momentos distintos".

Además, en referencia al líder del PP, Calviño ha negado que se haya producido una caída de la inversión, la construcción y el consumo, entre otros indicadores, ya que la inversión extranjera se multiplicó por seis el año pasado, y el consumo se elevó un 2,3%, en tanto que la inversión repuntó en torno al 5.

"Los datos no se corresponden, los ciudadanos no lo pueden creer porque no se corresponde con la realidad que ven a su alrededor, me ha sorprendido", ha indicado Calviño, quien ha censurado que haya un consenso en abordar "grandes reformas" pero "a la hora de la verdad parece que todo se resume en bajar los impuestos".

NO HAY UN "GRAN MARGEN" PARA REDUCIR GASTO PÚBLICO

A este respecto, ha indicado que la realidad es "muy testaruda" y la bajada de impuestos conlleva una disminución de la recaudación, tal y como, ha asegurado, sucedió con la última reforma fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy, que rebajó el IRPF en 15.000 millones, lo que supuso un punto más de déficit público.

Por ello, ha criticado que se propongan bajadas de impuestos porque "no es una política fiscal ortodoxa" y "no lo recomiendan los organismos internacionales", máxime cuando la ratio de ingresos sobre PIB en España se sitúa entre el 38% y el 39%, por debajo del 45% de la media comunitaria o del 50% de países como Francia.

De igual forma, ha dicho que "no es cierto" que con la reducción de gasto público que plantea el PP se vayan a resolver los problemas, puesto que más del 60% del gato público en España se destina a Educación, Sanidad y políticas sociales.

"No hay un gran margen para la reducción del gasto público. Hay que huir de este tipo de recetas milagrosas que no aguantan un escrutinio básico desde el punto de vista económico", ha enfatizado, en contraposición a la "hoja de ruta clara y coherente" de Sánchez.

Calviño ha defendido que durante el debate el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejó "bien claro" que el PSOE tiene un proyecto de futuro, y ha abogado por huir "del insulto y la crispación" para pensar "en lo que le importa a la gente para construir un país mejor para nuestros hijos y nietos".

Según ha indicado Calviño, el equipo socialista quiere gobernar "para las personas" con una política "responsable" que combine la disciplina fiscal con políticas sociales para reducir la desigualdad, frente a "las recetas mágicas, la crispación y los insultos". "Estos debates han servido para ilustrar esta diferencia y cómo el PSOE es la verdadera oportunidad para tener un país mejor", ha opinado. "Ha permitido ver que se puede tener una política económica responsable sin abandonar las políticas sociales", ha añadido.

PACTOS Y FUTURO PERSONAL

Preguntada sobre los posibles pactos políticos que podrían producirse tras los comicios generales de este domingo 28 de abril, Calviño ha indicado que Sánchez fue "muy claro" al decir que el PSOE opta a una victoria suficientemente fuerte como para poder seguir gobernando con un Ejecutivo socialista con independientes de "reconocido prestigio", en donde entiende que se incluye.

A pesar de que considera que en este momento "no se trata de hablar de pactos", ha dicho ver "sorprendente" que se hagan "cordones sanitarios" respecto al PSOE y se afirme ser liberal, en alusión al presidente de Cs, Albert Rivera.

Por último, sobre si repetiría como miembro del Gobierno o si regresaría a la Comisión Europea, Calviño ha afirmado que no ve "más allá del domingo" ni hace "planes de futuro" ni se plantea "preferencias". "Espero que todo salga bien y tengamos un Gobierno fuerte para los próximos cuatro años", se ha limitado a decir al respecto de su futuro, mostrando, eso sí, su "compromiso" con el proyecto de Pedro Sánchez. "Mi compromiso con Sánchez y el Gobierno es claro y no depende solo de mí lo que suceda en el futuro", ha agregado.