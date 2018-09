Calviño dice que le habría gustado "heredar una situación diferente" y que la única opción es subir impuestos

Así lo ha señalado Calviño durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta a una pregunta del secretario general del PP, Teodoro García Egea, sobre si mantiene la idea de que es el momento de subir impuestos.

"Subir impuestos es siempre impopular y a ningún Gobierno gusta tomar este tipo medidas. Como ministra me habría gustado haber heredado una situación diferente en la que existiera más margen de actuación y alternativas", ha respondido Calviño, quien ha indicado que es necesario seguir reduciendo el déficit público y garantizar la sostenibilidad de la deuda.

Calviño ha defendido que, dada la moderación del crecimiento, no se puede contar solo con que el déficit público se siga corrigiendo únicamente con la buena marcha de la economía, y a la postre para reducir el déficit "no hay mil opciones: o se reduce el gasto o se aumentan los ingresos".

Por ello, ve "indispensable" revisar el sistema tributario español parra hacerlo "más moderno y más justo" y aumentar su capacidad de recaudación con el fin de acercarla a la media europea.

Ante las críticas de García Egea y sus peticiones de bajada de impuestos, Calviño ha recordado que la experiencia española es "testaruda y muy clara", y refleja que la bajada de 2.500 millones del Gobierno del PP supuso la pérdida de más de 12.000 millones de recaudación, así como el aumento de déficit y deuda, ya que en 2014 el déficit estructural era del 1,5% y ahora es del 3%.

"Reducir el gasto sin más no es una opción creíble ni sostenible porque la gran mayoría del gasto público es gasto social y reducir el gasto supone recortar derechos de los ciudadanos aún más", ha apostillado.

A su juicio, no resulta ni "apropiado" ni "socialmente aceptable" seguir en esa línea, ya que España está "en la cola de Europa en gasto social" en materias como Educación, en I+D, gasto familias y niños, siendo "segundos por el final".

En este contexto, cree que la "única opción" es mejorar la recaudación fiscal revisando el sistema tributario, ya que, además, los análisis recomiendan mejorar el sistema fiscal para "adecuarlo a la realidad económica del siglo XXI".

EL PP LE PIDE QUE "PLAGIE" SUS MEDIDAS

Por su parte, García Egea ha criticado la intención del Gobierno de subir impuestos y le ha afeado a la ministra que, viviendo en Bruselas donde se paga un máximo del 18% en impuestos, se permita hablar "alegremente" de subir impuestos en un país como España en el que se paga en muchos casos "casi el 50%".

"Dudaba si hacerle esta pregunta porque no sabía si la respuesta iba a e ser la de esta mañana, la del mediodía o si desde el otro lado del Atlántico la iban a rectificar", ha apuntado García Egea en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se encuentra en EE.UU.

Asimismo, ha afeado a Calviño su intención de subir impuestos recordando que con la bajada de impuestos del Gobierno de Mariano Rajoy en 2017 se recaudaron 22.000 millones de euros, por lo que ha acusado a la ministra de "masacrar a las familias a impuestos".

En esta línea, ha advertido de que la subida de diésel va a "lastrar" la economía y ha puesto como ejemplo a países como Reino Unido, Estados Unidos, Portugal, Irlanda, Luxemburgo o Francia, en los que se ha bajado los impuestos y ha aumentado la recaudación y el empleo.

Por ello, ha pedido a la ministra que mire a los países del entorno y si no, a la bancada de los 'populares'. "Plagie nuestras medidas, que eso si lo saben hacer bien, plágienos sin piedad, 500 o 600 palabras, las que consideren, no pongan comillas pero plágienos la bajada de Impuesto de Sucesiones y Donaciones y Patrimonio, y la reducción de Sociedades. No nos importa ser citados, sino el bien de los españoles", le ha espetado García Egea a la ministra refiriéndose de forma indirecta a la polémica por la tesis doctoral de Pedro Sánchez.