Calviño defiende que el sistema de pensiones "no está en crisis" pero debe adaptarse

Lo ha dicho al intervenir en la XXXV Reunión del Círculo de Economía, que está patrocinada por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Caixabank y KPMG, y espera que se vuelva a convocar el Pacto de Toledo cuando se constituya el nuevo gobierno para encontrar una solución de consenso.

"Me gustaría que no hablásemos de la crisis de las pensiones, porque nuestro sistema de pensiones es una de las joyas de la corona de nuestro Estado de Bienestar", y ha pedido no alarmar a la ciudadanía con que no se podrán pagar las pensiones en un futuro.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)