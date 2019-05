Calviño cree "absolutamente indispensable" establecer un tipo mínimo de sociedades en la UE

La ministra en funciones de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha defendido este viernes que es "absolutamente indispensable" establecer un tipo mínimo en el impuesto de sociedades a nivel europeo para evitar una competición a la baja en los regímenes fiscales de los socios comunitarios, al tiempo que ha confiado en que, en este ámbito, sea una acuerdo a nivel global el que "fuerce" un cambio en el bloque.



"Es verdad que hay algunos países europeos que no apoyan el establecimiento de un tipo mínimo. A mí me parece absolutamente indispensable. No tiene sentido estar hablando de un mercado interior y de libre circulación de los factores de producción cuando tenemos sistemas fiscales que pueden encontrarse en una carrera hacia abajo", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Ecofin.

La titular de Economía española ha defendido este tipo mínimo "precisamente por una razón de justicia". "Los ciudadanos tienen que ver que los sistemas fiscales son justos, progresivos y responden a la realidad económica, sin establecer ventajas injustificadas", ha explicado.

Calviño ha subrayado que "algunos representantes" europeos son "bastante optimistas" con respecto a un posible acuerdo a nivel global, en el seno de la OCDE o en las reuniones del G-20. Por eso, ha confiado en que, en esta ocasión, un "avance" internacional pueda "forzar" una solución en el ámbito europeo.

Sin embargo, ha reconocido que será "complicado" que la Unión Europea participe "con una voz" en las discusiones sobre cómo gravar a las multinacionales digitales y armonización del impuesto de sociedades que tendrán lugar en la OCDE.

Sí que ha remarcado Calviño que le parece "importante" que la UE establezca "vías de conexión" entre estos debates en la OCDE y el G-20 y los progresos a nivel comunitario porque no todos los Estados miembros están presentes en dichos foros internacionales.

En cualquier caso, la ministra española ha subrayado que el Gobierno "suscribe" los esfuerzos para establecer un nivel mínimo en el impuesto de sociedades, pero esto "no reemplaza la necesidad de atender de forma muy específica la situación que se deriva de la nueva realidad del mundo digital". "Apoyamos avanzar en ambos pilares en paralelo", ha destacado.