Calviño ve "margen" para aprobar unos nuevos PGE, aunque "dependerá de cuándo se constituya el Gobierno"

Así lo ha señalado durante un almuerzo informativo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en el marco de la XXXII edición de su Curso de Economía para Periodistas, en el que ha precisado que no ha hablado sobre este asunto con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en los dos últimos días, por lo que no sabe si tiene "otra perspectiva".

"Margen hay, pero dependerá de cuándo se constituya el Gobierno", ha indicado Calviño sobre las posibilidades de que vean la luz unos nuevos Presupuestos, si bien ha puntualizado que en materia presupuestaria lo que se hace en un año es "importante", pero lo es más la tendencia y el ajuste a medio plazo.

En este sentido, ha valorado el horizonte fiscal, con un déficit público por debajo del 3% tras haber cerrado 2018 en el 2,48% del PIB, y prevé para este ejercicio cerrar en el 2% del PIB, algo que ve "posible" lograr, para lo que aprovechará "todos los márgenes de maniobra", como el ahorro obtenido en los costes financieros de la deuda pública (310 millones en lo que va de año).

De esta forma, ha insistido en que hay que esperar a ver la fecha de constitución del nuevo Gobierno para conocer qué "margen de maniobra queda" para los nuevos Presupuestos y "cuál debe ser la prioridad".

En todo caso, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que presentaría una propuesta presupuestaria que responda al objetivo de responsabilidad fiscal y políticas sociales. "Eso es lo que haremos", ha añadido.

DA POR SEGURO LA APROBACIÓN DE LA SENDA DE DÉFICIT

Lo que da por seguro la ministra es la aprobación de la nueva senda de estabilidad, ya que no contempla la posibilidad de que las Cortes españolas no validen una senda que "responde a la realidad, garantiza la reducción sostenida del déficit y la deuda pública y al mismo tiempo permite mantener el dinamismo del crecimiento económico y el empleo".

Además, ha aclarado que cuando el Ejecutivo envió el programa de estabilidad a Bruselas a finales de abril lo hizo con "medidas constantes", ya que se elaboró con proximidad a las elecciones generales, por lo que se informó únicamente de las medidas ya adoptadas y algunos otros elementos que habían sido anunciados.

"Veremos si la Comisión Europea tiene en cuenta todo los elementos que enviamos o parte, pero no resulta razonable, y por eso no lo hicimos, hacer un plan previendo o anticipando el resultado de elecciones que se estaban celebrando esos mismos días", ha apuntado respecto a que dicho plan no recogiese más medidas nuevas para los próximos meses.

NIEGA "INACCIÓN" DEL GOBIERNO

En este sentido, ha negado la supuesta "inacción" del Gobierno, ya que ha defendido que cuando el PSOE formó Gobierno anunció tres claves de política económica (disciplina fiscal, políticas sociales y reformas estructurales" y es lo que ha desarrollado el Ejecutivo en su primer año y prevé seguir implementando para los próximos cuatro años.

"No percibo temores por parte de analistas, agencias de ráting e inversores, hay bastante confianza y tranquilidad, España ha demostrado una enorme resistencia economica ante una situación política más inestable", ha valorado Calviño, quien cree que "difícilmente alguien puede tener temor respecto a lo que piensa hacer el Gobierno del PSOE".

Además, ha recordado que el Ejecutivo ha sacado adelante 35 reales decreto ley y ha traspuesto 10 de las 14 directivas pendientes de transposición en su primer año, pese a contar con una representación parlamentaria menor que en la nueva legislatura, al tiempo que, sin disponer de nuevos Presupuestos, ha mantenido el objetivo de reducción de déficit público en el 2% del PIB.

"Si hemos podido hacer todo esto en una situación de minoría parlamentaria, ahora con una situación de Gobierno en minoría pero con más representación parlamentaria y un horizonte de cuatro años, la inacción no es lo que alguien debe temer", ha zanjado.

De cara a la nueva legislatura ha avanzado que el Gobierno desarrollará el paquete de medidas previsto por Fomento para el mercado del alquiler de vivienda, distintas iniciativas para mejorar la productividad y empezará a trabajar en un nuevo Estatuto de los Trabajadores, aunque ha enfriado las posibilidades de revertir la reforma laboral del PP, a excepción de los aspectos más lesivos.

LA ECONOMÍA MANTIENE SU DINAMISMO

La titular de Economía en funciones ha valorado que en un contexto internacional de desaceleración y de "riesgo", la economía española está "capeando mejor que otras" dicha situación, tras cerrar 2018 con un crecimiento del 2,6% y registrar en el primer trimestre cifras "muy positivas" de crecimiento de la actividad económica y del empleo (próximas al 3%).

Según Calviño, todos los indicadores confirman que la situación económica sigue siendo "muy dinámica", aunque ha apuntado que persisten "incertidumbres" como las tensiones comerciales internacionales, la evolución de la economía alemana o el Brexit.

En todo caso, ha destacado que el Ejecutivo mantiene su "muy prudente" previsión de crecimiento del 2,2% para este año, que estudiará si revisa al alza más adelante, y que el entorno macroeconómico es "muy favorable" para reducir desequilibrios "heredados" de la crisis, como el desempleo, la alta deuda pública o la desigualdad, y sentar las bases para un crecimiento "más sostenible" que pueda llevar a la economía a "lo más alto" en los próximos tres o cuatro años.