Calviño ve a España "en buena posición" para influir en Europa

La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha asegurado este viernes que tanto el peso económico como el peso social y político de España, además de su vocación europea, sitúa al país "en buena posición" para influir en el proceso de decisiones en Europa.

Lo ha dicho en la XXXV Reunión del Círculo de Economía, que se celebra en Sitges patrocinada por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Caixabank y KPMG, y ha señalado que el Brexit ha acabado resultando una "vacuna" porque ha despertado la conciencia del valor de pertenecer a la mayor zona comercial del mundo.

"Creo que tenemos que aprovechar la fuerza de nuestro país desde el punto de vista económico para las decisiones que se van a tener que tomar en los próximos meses", ha sostenido, y ha añadido que los resultados de las elecciones europeas han sido muy claros en España porque los españoles han votado por la igualdad, los derechos humanos y el respeto a la minorías.

También ha llamado a fortalecer el bloque a nivel comunitario que apuesta por estos valores: "Si no reforzamos nuestros mecanismos no vamos a poder hacer frente a estas nuevas superpotencias que están surgiendo, y la voz europea no va a escucharse en el tablero mundial con la misma potencia con la que se escucha ahora".

"Creo que el camino que ahora estamos recorriendo es también darnos cuenta de que Europa tiene que ser más social si quiere seguir teniendo ese apoyo de cara al futuro, que no puede ser solo un mercado, tiene que tener un plan social que se potente", ha razonado.

También ha defendido que el presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está asumiendo una posición de liderazgo a nivel comunitario: "Es reconocido en este momento como un líder con una gran autoridad por el resultado electoral a nivel nacional".